Başarılı e-mail pazarlama nasıl yapılır?

Müşterilere hızlı ve verimli bir şekilde erişmenin yolları artık oldukça çeşitli. Ancak bu farklı kanalları kullanmaktan daha önemli olan nokta ise etkileyici ve başarılı olma. E-mail pazarlama alanında büyük şirketlerin yeni hedeflerinin olduğunu ve bazılarının bu alanda başarılı olduklarını görebiliyoruz.

Kurallar Belirlenmeli

E-mail pazarlama alanında hedeflenen noktalara gelebilmek için bu konunun teknik ve teorik özelliklerini bilmek gerekiyor. Dikkat edilmesi gereken unsurların başında e-mail marketingin kurallarını öğrenmek geliyor. Yüksek seviyede gelen kutusu paylaşımı ve etkileşimi alabilmek için Statik Özel IP gönderimi yapılabilir. Böylece spam kutusuna düşmeden, tüketicilerin dikkatini çeken ve sitenize yönlendirme sağlayan gönderilere sahip olabilirsiniz.

İyi Bir Strateji

Pazarlamanın gerek konvansiyonel gerek dijital ve modern yöntemlerinde iyi bir strateji belirlemek gerekiyor. Hedef kitleye erişmek için her bir gelişmeye göre ayrı bir plan belirlenmeli ve toplu gönderimlerden kaçınılmalı. Çoklu mail gönderimi, tüketici alışkanlıkları hakkında bilgi vermeyeceği gibi her bir tüketicinin farklı zevkleri ve istekleri olduğunu görmezlikten geldiği için değersiz görülebilir.

Mail Bilgisi Havuzu Oluşturma

Müşterilerinizle direkt olarak bağlantıya geçmek, yeni kampanyalar, indirimler ve fırsatlar hakkında bilgi sunabilmek için müşterilerin mail bilgilerini bir data havuzunda toplayabilirsiniz. Bunun için internet sitenize gelen müşterilerin bilgilerini alma talebi gönderebilirsiniz. Buradan farklı kategoriler halinde değerlendirme yapmak da mümkün. Ayrıca isme özel bir hitap şekli, sıradan maillere göre daha başarılı olmanızı sağlayacaktır.

Pazarlama Alanlarını Belirleme

Mail gönderilerinizi gruplandırabilirsiniz. Sektör ve işletmelerin konumlarına göre ayrı bir planlama yapmak, toplu maillerin verimliliğini artıracaktır.

Dikkat Çeken Bir E-mail Tasarımı

Tüketicilerin maili açması durumunda dikkat çeken ve merak uyandıran bir tasarım ile sloganın belirlenmesi burada önemli. Çünkü amaç, müşterileri siteye çekmek ve burada ürün satmak. Firma logonuz, sizin ayırt edici renkleriniz, kurumsal kimliğinize uyan bir üslup bir e-mailde olması gereken temel unsurlardan.

En İyi Zaman Belirlenmeli

Maillerin atılacağı zaman da çok önemlidir. Çalışanlar için maillerin dikkatle incelendiği zamanlar genelde sabah 9-10 ve öğleden sonra 13-14 saatleridir. Bu zamanlar şirket hedef kitlenize göre belirlenmelidir.