Başarılı e-mail pazarlama nasıl yapılır?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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Kobi
21.07.2018 - 09:50, Son Güncelleme:

Başarılı e-mail pazarlama nasıl yapılır?

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Başarılı e-mail pazarlama nasıl yapılır?

E-ticarette başarının sırrı etkili mail pazarlamasından geçiyor. İşte bazı püf noktaları...

Müşterilere hızlı ve verimli bir şekilde erişmenin yolları artık oldukça çeşitli. Ancak bu farklı kanalları kullanmaktan daha önemli olan nokta ise etkileyici ve başarılı olma. E-mail pazarlama alanında büyük şirketlerin yeni hedeflerinin olduğunu ve bazılarının bu alanda başarılı olduklarını görebiliyoruz.

Kurallar Belirlenmeli

E-mail pazarlama alanında hedeflenen noktalara gelebilmek için bu konunun teknik ve teorik özelliklerini bilmek gerekiyor. Dikkat edilmesi gereken unsurların başında e-mail marketingin kurallarını öğrenmek geliyor. Yüksek seviyede gelen kutusu paylaşımı ve etkileşimi alabilmek için Statik Özel IP gönderimi yapılabilir. Böylece spam kutusuna düşmeden, tüketicilerin dikkatini çeken ve sitenize yönlendirme sağlayan gönderilere sahip olabilirsiniz.

İyi Bir Strateji

Pazarlamanın gerek konvansiyonel gerek dijital ve modern yöntemlerinde iyi bir strateji belirlemek gerekiyor. Hedef kitleye erişmek için her bir gelişmeye göre ayrı bir plan belirlenmeli ve toplu gönderimlerden kaçınılmalı. Çoklu mail gönderimi, tüketici alışkanlıkları hakkında bilgi vermeyeceği gibi her bir tüketicinin farklı zevkleri ve istekleri olduğunu görmezlikten geldiği için değersiz görülebilir.

Mail Bilgisi Havuzu Oluşturma

Müşterilerinizle direkt olarak bağlantıya geçmek, yeni kampanyalar, indirimler ve fırsatlar hakkında bilgi sunabilmek için müşterilerin mail bilgilerini bir data havuzunda toplayabilirsiniz. Bunun için internet sitenize gelen müşterilerin bilgilerini alma talebi gönderebilirsiniz. Buradan farklı kategoriler halinde değerlendirme yapmak da mümkün. Ayrıca isme özel bir hitap şekli, sıradan maillere göre daha başarılı olmanızı sağlayacaktır.

Pazarlama Alanlarını Belirleme

Mail gönderilerinizi gruplandırabilirsiniz. Sektör ve işletmelerin konumlarına göre ayrı bir planlama yapmak, toplu maillerin verimliliğini artıracaktır.

Dikkat Çeken Bir E-mail Tasarımı

Tüketicilerin maili açması durumunda dikkat çeken ve merak uyandıran bir tasarım ile sloganın belirlenmesi burada önemli. Çünkü amaç, müşterileri siteye çekmek ve burada ürün satmak. Firma logonuz, sizin ayırt edici renkleriniz, kurumsal kimliğinize uyan bir üslup bir e-mailde olması gereken temel unsurlardan.

En İyi Zaman Belirlenmeli

Maillerin atılacağı zaman da çok önemlidir. Çalışanlar için maillerin dikkatle incelendiği zamanlar genelde sabah 9-10 ve öğleden sonra 13-14 saatleridir. Bu zamanlar şirket hedef kitlenize göre belirlenmelidir.

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