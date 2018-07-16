Arkadaşınızla iş ortağı olmadan önce düşünmeniz gereken 8 konu
Girişimci gençlerin birçoğu şirketini arkadaşıyla kuruyor. Peki arkadaşınızla iş ortağı olmadan önde düşünmeniz gerekenler neler?
Ortak hedeflere sahip olunması, masrafların pay edilmesi, farklı yeteneklerin bir araya gelmesi gibi birçok nedenden dolayı iş ortaklıkları tercih edilir. Özellikle iş ortaklığı kuracağınız kişi arkadaşınızsa bu daha da heyecan verici olabilir. Ancak iş ortaklığı arkadaşlık ilişkisine benzemediği için arkadaşınızla iş ortaklığı yapmadan önce düşünmeniz gereken birkaç konu olabilir.
Ortak Amaçlar
Arkadaşınızla iş ortaklığı kurmaya karar verdiyseniz dikkat etmeniz gereken ilk şey ortak bir vizyona ve hedefe sahip olup olmadığınızdan emin olmanızdır. Bugün, başarılı arkadaş şirketlerinin kurucu ortakları detaylı bir şekilde incelendiğinde dünya görüşlerinin benzer ve ortak değerlerinin olduğunu görebiliriz.
Uyum ve Güven
İş ortaklığı kuracağınız arkadaşınızla aranızdaki uyum ve karşılıklı güven oldukça önemlidir. Aslında iş ortaklıklarının evlilikle benzer yönleri vardır. Hatta yöneteceğiniz bir şirket ve şirketinizde çalışanlar da bu tabloya eklendiğinde iş ortaklığını yürütmenin çok daha zor olduğunu söylemek mümkün olabilir. Bu nedenle karşılıklı güven duygusu çok önemlidir.
Rollerin Paylaşımı
Birbirinizi ve becerilerinizi iyi tanımanız, yeteneklerinize uygun işleri sorumluluğunuza almanızda yardımcı olur. Tamamlayıcı olmanız önemlidir.
Önce İş, Sonra Arkadaşlık
Arkadaşınızla iş ortağı olmaya karar verdiyseniz onun artık sadece bir arkadaş olmadığını anlamanız gerekir. Bu nedenle arkadaşınızla ortaklık kurmadan önce kurulacak olan şirketle ilgili her detay ve sorumluluklar sözleşmede belirlenerek bir ortaklık sözleşmesi hazırlamalısınız.
Şirketin Türü
Şirketin türünün ne olacağını düşünmelisiniz. Tamamlayıcı olmalısınız. Ancak arkadaşlık şirketlerinin devam etmemesindeki en büyük nedenlerden biri de ortakların birbirlerine karşı yüklendikleri sorumluluklardır. Bu nedenle ortağınıza karşı sorumlu olmadığınız, sınırlı sorumlu ortaklık yani limited şirket kurmanız daha faydalı olacaktır.
Özel Hayat ve İş Hayatı Dengesi
Arkadaşınızla iş ve özel hayat dengesini kurmanız şirketin başarısı ve devamı açısından önem taşır. Önce işin sonra arkadaşlığın geldiğini unutmamalısınız.
Ortaklık Sonlandığında
Herhangi bir nedenden dolayı arkadaşınızla ortaklığı sonlandırabilirsiniz. Ancak ortaklık sonlandığında neler olacağı ve nasıl bir yol izleyeceğinizi henüz işinizi kurmadan önce birlikte kararlaştırıp sözleşmede belirlemeniz faydanıza olur.
Ortaklık Bittiğinde Arkadaşlık da Biter mi?
Aslında iş ortaklığı kurmak istediğiniz arkadaşınızla olan dostluğunuzun ortaklığın bozulması ile devam edeceğini sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bu nedenle arkadaşınızla iş ortaklığı kurmadan önce bütün bunları önceden bilip düşünmeniz ve stratejilerinizi ona göre belirleyip karar vermeniz doğru olur.
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