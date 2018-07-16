Arkadaşınızla iş ortağı olmadan önce düşünmeniz gereken 8 konu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri Kobi Haberleri Arkadaşınızla iş ortağı olmadan önce düşünmeniz gereken 8 konu
GeriKobi Arkadaşınızla iş ortağı olmadan önce düşünmeniz gereken 8 konu
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Kobi
16.07.2018 - 09:20, Son Güncelleme:

Arkadaşınızla iş ortağı olmadan önce düşünmeniz gereken 8 konu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Arkadaşınızla iş ortağı olmadan önce düşünmeniz gereken 8 konu

Girişimci gençlerin birçoğu şirketini arkadaşıyla kuruyor. Peki arkadaşınızla iş ortağı olmadan önde düşünmeniz gerekenler neler?

Ortak hedeflere sahip olunması, masrafların pay edilmesi, farklı yeteneklerin bir araya gelmesi gibi birçok nedenden dolayı iş ortaklıkları tercih edilir. Özellikle iş ortaklığı kuracağınız kişi arkadaşınızsa bu daha da heyecan verici olabilir. Ancak iş ortaklığı arkadaşlık ilişkisine benzemediği için arkadaşınızla iş ortaklığı yapmadan önce düşünmeniz gereken birkaç konu olabilir.

Ortak Amaçlar

Arkadaşınızla iş ortaklığı kurmaya karar verdiyseniz dikkat etmeniz gereken ilk şey ortak bir vizyona ve hedefe sahip olup olmadığınızdan emin olmanızdır. Bugün, başarılı arkadaş şirketlerinin kurucu ortakları detaylı bir şekilde incelendiğinde dünya görüşlerinin benzer ve ortak değerlerinin olduğunu görebiliriz.

Uyum ve Güven

İş ortaklığı kuracağınız arkadaşınızla aranızdaki uyum ve karşılıklı güven oldukça önemlidir. Aslında iş ortaklıklarının evlilikle benzer yönleri vardır. Hatta yöneteceğiniz bir şirket ve şirketinizde çalışanlar da bu tabloya eklendiğinde iş ortaklığını yürütmenin çok daha zor olduğunu söylemek mümkün olabilir. Bu nedenle karşılıklı güven duygusu çok önemlidir.

Rollerin Paylaşımı

Birbirinizi ve becerilerinizi iyi tanımanız, yeteneklerinize uygun işleri sorumluluğunuza almanızda yardımcı olur. Tamamlayıcı olmanız önemlidir.

Önce İş, Sonra Arkadaşlık

Arkadaşınızla iş ortağı olmaya karar verdiyseniz onun artık sadece bir arkadaş olmadığını anlamanız gerekir. Bu nedenle arkadaşınızla ortaklık kurmadan önce kurulacak olan şirketle ilgili her detay ve sorumluluklar sözleşmede belirlenerek bir ortaklık sözleşmesi hazırlamalısınız.

Şirketin Türü

Şirketin türünün ne olacağını düşünmelisiniz. Tamamlayıcı olmalısınız. Ancak arkadaşlık şirketlerinin devam etmemesindeki en büyük nedenlerden biri de ortakların birbirlerine karşı yüklendikleri sorumluluklardır. Bu nedenle ortağınıza karşı sorumlu olmadığınız, sınırlı sorumlu ortaklık yani limited şirket kurmanız daha faydalı olacaktır.

Özel Hayat ve İş Hayatı Dengesi

Arkadaşınızla iş ve özel hayat dengesini kurmanız şirketin başarısı ve devamı açısından önem taşır. Önce işin sonra arkadaşlığın geldiğini unutmamalısınız.

Ortaklık Sonlandığında

Herhangi bir nedenden dolayı arkadaşınızla ortaklığı sonlandırabilirsiniz. Ancak ortaklık sonlandığında neler olacağı ve nasıl bir yol izleyeceğinizi henüz işinizi kurmadan önce birlikte kararlaştırıp sözleşmede belirlemeniz faydanıza olur.

Ortaklık Bittiğinde Arkadaşlık da Biter mi?

Aslında iş ortaklığı kurmak istediğiniz arkadaşınızla olan dostluğunuzun ortaklığın bozulması ile devam edeceğini sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bu nedenle arkadaşınızla iş ortaklığı kurmadan önce bütün bunları önceden bilip düşünmeniz ve stratejilerinizi ona göre belirleyip karar vermeniz doğru olur.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Arkadaşınızla iş ortağı olmadan önce düşünmeniz gereken 8 konu

Yurt içi piyasalar istihdam verilerine odaklandı

WTO ABD’nin ek vergilerinden endişeli

Son dakika... Dolar TL kuru ne durumda? Dolar fiyatları haftaya böyle başladı