A'dan Z'ye iflas erteleme
Çeşitli sebeplere bağlı olarak iflas noktasına gelen şirketler için iflas erteleme imkanı bulunuyor. İşte iflas ertelemeye dair bilmeniz gerekenler...
Bazen işler planladığınız gibi gitmeyebilir. Yaşanan ekonomik sıkıntılar, iş sahiplerini bazı hukuki yollara yönlendirir. Yaşanan ekonomik sıkıntılar neticesinde başvurulan bu hukuksal hakka iflas erteleme denir.
İflas erteleme sayesinde, ekonomik durumu çöküşe geçen şirketler mevcut sermayesinin korunması için başvuruda bulunurlar. Türk Ticaret Kanunu tarafından düzenlenen bu tedbir hakkında daha detaylı bilgi edinelim.
Kimler faydalanabilir?
Türk Ticaret Kanunu bu hakkı, yalnızca tüzel kişilere ve sermaye şirketlerine tanımıştır. Yani iflas ertelemeye,
Limited şirketleri
Anonim şirketler
Kooperatifler
Komantid şirketler (sermayesi paylara bölünenler) başvurabilirler.
Şartlar
İflas ertelemeye başvurmak için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir. Bunlar;
Kanun, az önce de belirtildiği gibi iflas erteleme hakkını yalnızca belli kişilere tanır. Bu nedenle iflas ertelemeye başvurmak için başlıca şart, bu uygunluğu taşıyor olmaktır.
Eğer ilk şart sağlanıyorsa, ikinci şart başvuru yapmaktır. Mahkeme, şahsi başvuru olmadığı sürece iflas erteleme kararı çıkarmaz. Bu sebepten dolayı, şirketi idare eden bir şahsın mahkemeye başvurması gerekir.
Bir diğer şart ise, ticaret mahkemesine borca batıklık bildirimi yapılmış olmasıdır. Bu bildirim alacaklıların korunması için önemlidir.
İyileştirme projesi denilen, iflastan şirketin nasıl kurtulacağına dair bir yol haritası olan projenin, mahkemeye sunulması gerekir.
Masrafların belirtilen tarihe kadar ödenmesi önemlidir.
Başvurunun uygunluğu
Mahkeme, başvurunun uygunluğunu yukarıda verilen şartlara göre ve bazı önemli hususlara göre değerlendirir ve karar verir. Başvuru için geç kalmamış olmak önemli bir şarttır. Maddi açıdan, başvurunun zamanı açısından ve şirketin türü açısından değerlendirilen başvuru, uygun bulunursa kabul edilir ve yürürlüğe konulur. Bu sayede iflastan önceki çıkış yolu için adım atılmış olunur.
Sürecin işleyişi
Bütün şartlar yerine getirilip, mahkeme tarafından karar çıkarıldıktan sonra iflas erteleme sürecine girilmiş demektir. Bu süreçte, iflas erteleme alan şirket, normal faaliyetlerine devam eder. İflas erteleme süreci boyunca, mahkeme tarafından belirlenen zamanlarda şirket kontrol edilir ve şirketin güncel durumu hakkında mahkemeye düzenli olarak bilgiler verilir.
İflas erteleme süresi bir yıldır. Mahkeme tarafından uygun görüldüğü takdirde süre uzatılabilir. Süreç en fazla 4 yıl sürebilir. Süre sonunda da duruma göre, şirketin iflasına veya çalışmasının devamına karar verilir.
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