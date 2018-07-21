10 soruda kripto paralar

2017 senesinde kazandığı değer artışı ile ekonomi piyasalarında ezberleri bozan ve yeni bir alan haline gelen kripto paralar, son dönemlerde hızlı şekilde zengin olmak isteyenlerin de hayali oldu. Dolayısıyla kripto paralarla ilgili sorulan soruların sayısı da arttı. Kripto paralar hakkında A'dan Z'ye tüm bilmeniz gerekenler.

Kripto Para Ne Demek?

Crypto (İng.) ve currency (para birimi) sözcüklerinin bir araya gelmesiyle oluşturulan bu terim, şifrelenmiş para demek. Bu paraların üretildiği ya da denetlendiği merkezi bir kurum yok ve paralar internet üzerinden üretiliyor. Dijital ortamda şifrelenen ve kodlanan paralar, blockchain yöntemiyle kayıt altında bulunuyor.

Ne Kadar ve Nasıl Üretiliyor?

Kripto paraların üretim miktarını belirleyen mekanizma tüketici. Arz ve talep dengesine göre üretilen bu paralar dijital ortamdan alınıp satılıyor. İlk olarak 2008 senesinde üretime başlanan bu paralar, yazılımların şifrelenen algoritmaları üzerinden üretiliyor. Üretilen paralar elektronik cüzdanlarda depolanıyor.

İşlemler Nasıl Kaydediliyor?

Bu para birimini yöneten yazılımların başında blockchain geliyor. Blok zincir anlamına gelen bu yazılım, kripto paraların üretilmesi, satılması ve işletilmesi gibi pek çok temel işlemlerini yerine getiriyor. Anonim olarak alınan ve satılan paraların, network güvenliği de yine bu bloklama sistemi tarafından sağlanıyor.

Kimler Kripto Para Üretebilir?

Teorik olarak herkesin bilgisayar üzerinden herkesin kripto para üretebileceği söylenebilir ancak "mining" adı verilen "madencilik" tekniğini çok hızlı uygulamak gerekiyor. Bu paraların üretim mekanizması yoğun olarak Çinli şirketlerin elinde. Bu şirketlerin elindeki yazılımlar, bireysel olarak yapılamayacak şekilde fazla ve hızlı mining yapıyor. Kişisel üretim yerine hazır olanı almak daha çok tercih ediliyor.

Kripto Paralar Nerede Saklanır?

Blockchain ağında saklanan paralar, kişisel dijital cüzdanlar üzerinden kontrol edilebiliyor. Cüzdan bilgileri public key adı verilen ağa yazılıyor. Exodus gibi yazılımlarla cüzdanlarınızı yönetebiliyorsunuz. Güvenilir bir şekilde paralarınızı saklamak istiyorsanız özel anahtar bilgilerinizi saklamanız, kimseyle paylaşmamanız ve paranızı güvenilir kaynaklardan temin etmeniz gerekiyor.

Fiziksel Karşılığı Var Mı?

Kripto paraların bir madeni ya da banknot gibi somut kullanımı mümkün değil. Ancak bu paranın euro veya dolar gibi para birimi karşılığı var ve kripto paranızı istediğiniz zaman bozdurabiliyorsunuz.

Kaç Adet Kripto Para Birimi Var?

Neredeyse her gün yeni kripto para birimleri çıkıyor. Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin gibi markaların yanı sıra 1500'den fazla kripto para birimi bulunuyor.

Ne Kadar Güvenilir?

Kripto para birimi sağlam bir güvenlik duvarına sahip olsa da anonim özelliği ve insan faktörü nedeniyle bazı hatalar meydana gelebiliyor.

Yasal mı Yasa Dışı Mı?

Kripto paralar bazı ülkeler tarafından yasaklansa da ABD, Çin, Japonya gibi ülkelerde kullanımı serbest. Fakat kara para aklama ve yasa dışı transfer gibi durumlar nedeniyle yasa dışı olarak da kullanılabiliyor.

Kripto Para Alım Değeri Ne Kadar?

Kripto paraların değeri farklı unsurlara bağlı olarak hızlı değişimlere uğrayabiliyor. Şu anda Bitcoin/TL değeri 32 bin TL civarındadır.