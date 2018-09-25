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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
25.09.2018 - 10:58, Son Güncelleme:

KOBİ destek kredisi başladı

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KOBİ destek kredisi başladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği önderliğinde ‘Birlikte Kazanacağız’ sloganıyla Nefes Kredisinin devamı niteliğinde olan KOBİ Destek Kredisi, protokol imzalayan bankalar tarafından verilmeye başlandı.

KARABÜK Ticaret ve Sanayi Odası tarafından KOBİ Destek Kredisi olan projede oda imkanları ve TOBB destekleriyle 4 Milyon TL’lik kaynak üyelere bankacılık mevzuatı çerçevesinde protokoldeki  bankalar aracılığıyla kullandırılacak.

 KOBİ Destek Kredisi hakkında açıklama yapan Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, "Her şartta üyelerimizin uygun finansman kaynaklarına ulaşması, ülke ve Karabük ekonomisinin büyümesi ve gelişmesi amacıyla çalışan odamız ve TOBB, kaynaklarını harekete geçirdi. Bu gün itibariyle üyelerimiz odamızdan alacakları üyelik belgesi ile protokole imza atan 6 banka şubesine başvurabilecekler. KOBİ Destek Kredisi faizi aylık yüzde 1.85 olacak. Yani yıllık faiz yüzde 22 olacak. Bir üyemiz azami 200 bin lira kredi kullanabilecek. Ve kredi 6 ay anapara ödemesiz, sonrasında 12 eşit taksitli toplam 18 ay olacak. Kredinin yüzde 85’i Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında olacak. Kredinin kullandırılması bu 6 bankanın mevzuatları çerçevesinde gerçekleşecek. KOBİ Destek Kredisinde üyelerimiz protokolü imzalayan Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası Karabük Şubelerine başvuruda bulunabilecek. Kredi Garanti Fonu’da kredilerde üyelerimize kefalet desteği sağlayacak. Bu proje ülkemiz ekonomisine sağlayacağı katkının yanı sıra  zor zamanlarda insanlarımızın ve kurumlarımızın birlik ve  beraberliğini göstermesi açısından da önem arz etmektedir. Bu vesileyle KOBİ Destek Kredisinin her aşamasında katkısı olan kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyor sağlanan kaynağın ülkemize, ilimize ve üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

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