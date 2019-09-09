Klozet için dev yatırım

Eczacıbaşı Topluluğu, 250 milyon liralık yatırımla Bozöyük’te yeni nesil seramik fabrikasını faaliyete geçirdi. Türkiye’nin toplam seramik sağlık gereçleri (SSG) ihracatının yarısından fazlasını gerçekleştiren VitrA’nın bu fabrikasında ağrılıklı olarak robotlu sistemler kullanılıyor. 40 bin metrekare yeni üretim alanı elde edilen tesiste 500 yeni istihdam yaratıldı. Ağırlıklı olarak klozet üretimi yapılan tesiste, ikinci fazın tamamlanmasıyla birlikte, Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu’nun SSG üretim kapasitesi 1.1 milyon artışla 5.6 milyona ulaştı. Grup, üretim kapasitesinin yükselmesiyle birlikte ihracatta da 40 milyon Euro’luk artış hedefliyor. Tesis ayrıca seramik ürünleri üretiminde Avrupa’daki en büyük fabrika olma özelliğine sahip.

HEDEF YURTDIŞI

Bu yatırımı gerçekleştirirken ana hedeflerinin yurtdışı pazarları olduğunu söyleyen Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, “Ekonomideki büyüme rakamları istenilen düzeyde değil. Tüketimin ve yeni yatırımların artması gerekiyor. VitrA’nın yeni fabrikası da bu süreçte ekonomiye ciddi bir katkı sağlayacak. Burada teknoloji ve insan emeğini harmanlayan bir üretim altyapısı oluşturduk. Yeni nesil bir fabrika yarattık. Avrupa’da sektörün en büyük oyuncularından biriyiz. Yurtdışı pazarlardaki büyümemiz bu yatırımı yapmamızdaki en büyük etken. Stratejik olarak belirlediğimiz pazarlarda yeni arayışlarımız var. Yurtdışında yeni ortaklıklar planlıyoruz. Önümüzdeki 1 yıllık süreçte 107 milyon Euro’luk yeni yatırım yapacağız” dedi.

5 STRATEJİK PAZAR

YAPI ürünleri sektöründe dünya çapında önemli bir üretim ağına sahip olduklarını belirten Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Başkanı Ali Aköz, “1942’de İstanbul’da küçük bir tesiste başlayan üretim yolculuğumuz bugün Türkiye’nin de dahil olduğu 5 stratejik pazarda 6 kategoride 6 marka ile devam ediyor. Şu anda Türkiye’de pazar lideriyiz. Almanya, İngiltere, Fransa ve Rusya’da ilk 3’te yer alıyoruz. 13 fabrikamız var. Toplam ciromuzun yüzde 80’i bu pazarlardan geliyor. Önümüzdeki süreçte bu pazarlarda yeni yatırımlarla büyümeye devam edeceğiz. Doğu Avrupa ve Hindistan özellikle mercek altına aldığımız pazarlar” şeklinde konuştu.

GÜNEŞ ENERJİSİNE GEÇMEYİ PLANLIYOR

SANAYİDE girdi maliyetlerinin önemli bir bölümünü enerji kalemi oluşturuyor. Özellikle seramik üretimi gibi fırınların kullanıldığı tesislerde ise bu maliyetler yatırımcı için büyük bir yük demek. Bozöyük’teki tesislerinde toplam maliyetlerinin yaklaşık yüzde 20’sini enerjinin oluşturduğunu belirten Ali Aköz, “Seramik üretiminde yüksek sıcaklıklarda çalışan fırınlar kullanıyoruz. Bu fırınlar doğalgaz ile çalışıyor. Fabrikamızın bulunduğu alan güneş enerji bakımından avantajlı. Kısa süre içerisinde fabrikamızın enerjisini güneş panellerinden sağlamayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.