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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
19.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

KKTC’ye ‘Yeni nesil mutfak’ mağazası

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
KKTC’ye ‘Yeni nesil mutfak’ mağazası

ABD başta olmak üzere yurtdışında açtığı bir dizi şube ile modüler mutfak alanında dünyanın önde gelen isimleri arasına giren Lineadecor, KKTC’ye uzandı.

Yeni mağazasını Lefkoşa’de açan Lineadecor’a inşaat sektörü temsilcileri büyük ilgi gösterdi. Amerikan Arch Record’s Dergisi’nin her yıl düzenlediği, yarışmada “En İyi Mutfak Tasarımı” ödülünü kazanan Lineadecor Etna Modeli’nin lansmanı da Kıbrıs’ta yapıldı.

15 YILDIR BURADAYIZ

Lineadecor Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ecemiş, Lefkoşa mağaza açılışında Kıbrıs’ta gayrimenkul sektörünün son yıllarda büyük bir atılım içine girdiğine dikkat çekti. Ecemiş, “Aslında Lineadecor markasıyla 15 yıldır KKTC inşaat sektörünün içindeyiz. Kıbrıs’taki yeni iş ortağımız Amber Ciddi Arabacı şimdi Ada’daki bayimiz oldu. Kıbrıs Türk halkı, artık Lineadecor kalitesine yeniden daha hızlı ulaşabilecek. Teknolojiye yaptığımız yatırımlar, ürün ve hizmet kalitemize doğrudan yansıyarak bizi daha da güçlü kılıyor. Lineadecor olarak ürünlerimizi dünyanın çeşitli ülkelerine ve Türkiye’nin dört bir yanına taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz. Üründe öncü olmak, ancak yenilikçi ürünü müşteri odaklı ve yüksek kalitede sunmakla sağlanır. Bu bağlamda mutfaklarımızı ücretsiz projelendirme, nakliye ve montaj hizmetiyle müşterilerimize sunuyoruz. Mutfak çok özel bir tasarım gerektirir, kişiye özel ve uzun ömürlü olmalı” dedi.

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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