KKTC’ye ‘Yeni nesil mutfak’ mağazası
ABD başta olmak üzere yurtdışında açtığı bir dizi şube ile modüler mutfak alanında dünyanın önde gelen isimleri arasına giren Lineadecor, KKTC’ye uzandı.
Yeni mağazasını Lefkoşa’de açan Lineadecor’a inşaat sektörü temsilcileri büyük ilgi gösterdi. Amerikan Arch Record’s Dergisi’nin her yıl düzenlediği, yarışmada “En İyi Mutfak Tasarımı” ödülünü kazanan Lineadecor Etna Modeli’nin lansmanı da Kıbrıs’ta yapıldı.
15 YILDIR BURADAYIZ
Lineadecor Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ecemiş, Lefkoşa mağaza açılışında Kıbrıs’ta gayrimenkul sektörünün son yıllarda büyük bir atılım içine girdiğine dikkat çekti. Ecemiş, “Aslında Lineadecor markasıyla 15 yıldır KKTC inşaat sektörünün içindeyiz. Kıbrıs’taki yeni iş ortağımız Amber Ciddi Arabacı şimdi Ada’daki bayimiz oldu. Kıbrıs Türk halkı, artık Lineadecor kalitesine yeniden daha hızlı ulaşabilecek. Teknolojiye yaptığımız yatırımlar, ürün ve hizmet kalitemize doğrudan yansıyarak bizi daha da güçlü kılıyor. Lineadecor olarak ürünlerimizi dünyanın çeşitli ülkelerine ve Türkiye’nin dört bir yanına taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz. Üründe öncü olmak, ancak yenilikçi ürünü müşteri odaklı ve yüksek kalitede sunmakla sağlanır. Bu bağlamda mutfaklarımızı ücretsiz projelendirme, nakliye ve montaj hizmetiyle müşterilerimize sunuyoruz. Mutfak çok özel bir tasarım gerektirir, kişiye özel ve uzun ömürlü olmalı” dedi.
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