KKTC’ye 150 milyon dolarlık otel

Ada’nın Bafra bölgesinde 150 milyon dolarlık yatırımla kurulan Concorde Luxury Resort’ün, haziran ayında misafirlerini ağırlamaya başlaması planlanıyor. Yatırımlara devam edeceklerini ifade eden Concorde Hotels&Resorts Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Yağcı, “Kıbrıs’ın ilk Luxury Villa konseptini sunuyoruz. Bir diğer öne çıkan özellik de yurtdışından getirttiğimiz 200’ün üzerinde bitki türüyle bütünleştirdiğimiz peyzaj çeşitliliği. Kıbrıs’a yeni bir soluk getireceğiz. Otelimiz 569 oda ve yaklaşık 1.700 yatak kapasitesine sahip ve yaklaşık 125 bin metrekarelik alan üzerinde yer alıyor. Concorde Luxury Resort’ün açılmasıyla yaklaşık 1.500 kişiye istihdam sağlayacağız. Zaf Grup olarak, turizm yatırımları kapsamında sadece Kıbrıs’ta değil, Türkiye’de ve yurt dışında da yatırımlar yapmak için sürekli fizibilite yapıyoruz” diye konuştu.