KKTC ile yeni işgücü anlaşması
KKTC ile işgücü anlaşması yenileniyor. Meclis Dışişleri Komisyonu’ndan geçen anlaşmaya göre KKTC’ye işgücü transferi kolaylaştırılıp hızlandırılıyor.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, önceki günkü komisyon görüşmelerinde, “Yeni anlaşmayla iş verenler doğrudan yetkili kuruma ve özel istihdam bürolarına başvurabilecek. Bu da adada büyük bir sorun olan özellikle inşaat ve turizm sektöründe işverenlerimiz için de sorun teşkil eden bir konunun ortadan kalkmasına sebep olacak” dedi. Kıran, istihdamı kolaylaştıracak anlaşmanın adadaki kaçak işgücü sorununu da önleyeceğini söylerken, yeni anlaşmaya ilişkin şu bilgileri verdi: “1987 tarihli bir işgücü anlaşması şu an yürürlükte ama bu anlaşma sadece işverenleri ve akit tarafları iki ülkenin ilgili kurumları tarafından işgücü temin etmeye zorluyordu. Bu da açıkçası, adada kaçak işgücüne sebep oluyordu, kayıt dışılığa sebep oluyordu. Bu anlamda, bu anlaşmanın güncellenmesi ihtiyacı ortaya çıktı. Hizmet akdi ekiyle birlikte de bu işçi alım süreçlerinin ve tazminat süreçlerinin, mazeret izinlerinin kayda geçirilmesiyle daha öngörülebilir, daha şeffaf, daha esnek bir istihdam süreci öngörüyor yeni anlaşma.”
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