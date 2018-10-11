Kızılay personel alımı ile birçok ilde kadrosunu güçlendirecek

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
11.10.2018 - 13:33, Son Güncelleme:

Kızılay personel alımı ile birçok ilde kadrosunu güçlendirecek

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Kızılay personel alımı ile birçok ilde kadrosunu güçlendirecek

Kızılay, personel alımı ile kadrosuna yeni isimler kazandırmaya hazırlanıyor. Türkiye genelinde birçok merkezde yapılacak olan alımlar hakkında detayları paylaşan Kızılay, satın alma sorumlusu, mali işler asistanı, sosyal hizmet uzmanı ve sağlık uzmanı gibi alanlarda yapılacak olan alımlar hakkında ilan yayımlayan Kızılay, kriterlere uyan vatandaşları personel alımı kapsamında değerlendirecek. Peki, Kızılay personel alımı başvurusu nasıl yapılacak? İşte, o detaylar

Kızılay personel alımı için Linkedin üzerinden başvurabilme şansına da sahip olan vatandaşlar, kızılayın özel olarak açtığı internet sitesi üzerinden de özgeçmişlerini oluşturarak başvuru işlemlerini tamamlayabilecek. Peki, Kızılay personel alımı başvurusu hangi pozisyonlar için nasıl yapılacak? İşte o detaylar

KIZILAY AÇIK İŞ BAŞVURULARI NELER?

Kızılay'ın açık iş başvuruları arasında aşağıdaki pozisyonlar yer almaktadır. İlanların çoğunda yabancı dil şart koşulmaktadır;

Case Worker (CASE-WR)

Psychologist (TM-PSK)

Doktor (Doktor 2018)

Corporate Communication Specialist (CCS)

SAP Çözümleri Takım Lideri (Tedarik Zinciri) (SAPTL0918)

SAP Çözümleri Takım Lideri (Teknik Süreçler) (SAPTL20918)

SAP Uygulama Uzmanı (FI-CO) (SAPUUFI0918)

SAP Uygulama Uzmanı (CRM) (SAPUUCRM0918)

SAP Uygulama Uzmanı (PP-QM) (SAPUUPP0918)

SAP Teknik Uzman (BO, BW, İş Zekası Uzmanı) (SAPTUBO0918)

SAP Teknik Uzman (BASIS, Security) (SAPTUB0918)

Program/ Project Assistant (PA)

Toplum Merkezi Yöneticisi (TMY2018)

Organizasyonel Gelişim ve Ücret Yönetimi Uzmanı (OGYU102018)

Çalışan Eğitim ve Gelişim Müdürü (ÇEGM102018)

Çalışan Eğitim ve Gelişim Uzmanı (ÇEGU102018)

Çalışan Bağlılığı ve İç İletişim Uzmanı (ÇBU102018)

Kan Bağışçısı Kazanım Personeli (KBKP2/2018)

Performans ve Yetenek Yönetimi Uzmanı (PYYU102018)

Bordro ve Özlük İşleri Uzmanı (BÖİU102018)

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Mali İşler Asistanı (Mİ - 2018)

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· Satın alma ve lojistik alanında en az 2 yıl deneyimli,

· Analiz,yorumlama ve raporlama kabiliyeti bulunan,

· İletişim becerisi yüksek,

· İş takip, sonuçlandırma ve sorumluluk alma becerisine sahip,

· Problem çözme ve analitik düşünme becerilerine sahip,

· Microsoft Office programlarını çok iyi derecede kullanabilen,

· Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmayan,

· Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, ya da proje süresince tecilli.

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