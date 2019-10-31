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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
31.10.2019 - 17:45, Son Güncelleme:

Kızılay personel alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

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Kızılay personel alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

Kızılay personel alımı için başvuru süreci devam ediyor. Personel alımı yapılacağını resmi internet sitesi üzerinden duyuran Kızılay, alımların hangi illerde yapılacağını açıkladı. Peki, Kızılay personel alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılabilecek? İşte, Kızılay için yayınlanan ilanlar ve aranan nitelikler hakkında bazı bilgiler

Kızılay personel alımı başvuru ekranı aracılığıyla bünyesine yeni personeller almaya devam ediyor. Özellikle Başkent Ankara ve ülkenin güney bölgesinde gerçekleştirilecek olan Kızılay personel alımı için müracaatlar, kurumun açtığı resmi internet site üzerinden yapılabilecek. Peki, Kızılay personel alımı başvurusu hangi pozisyonlar için yapılabilecek? İşte, Kızılay personel alımı için açık pozisyonlar;

PozisyonŞehir - ÜlkeYayın Tarihi
International Policies and Cooperations Senior Specialist (IR2019) Ankara30.10.2019
Finans Asistanı (TMRSH20)  30.10.2019
Sağlık Uzmanı (SU - 2019/10) Gaziantep30.10.2019
Ruh Sağlığı Hemşiresi (TMRSH19) Adana,Kahramanmaraş,Kayseri30.10.2019
İlk Yardım Eğitimcisi (İYE2019) Ankara30.10.2019
Veri Doğrulama Uzmanı (VDU022019) Ankara15.10.2019
Gençlik Çalışanı (GÇ092018) Türkiye15.10.2019
Çağrı Merkezi Operatörü (CMO072019) Gaziantep15.10.2019
İletişim Asistanı (İA062019) Ankara15.10.2019
Doktor (Doktor 2018) TURKIYE30.09.2019
Program & Proje Uzmanı (PU022019) Kilis, Hatay, Urfa , Gaziantep4.09.2019

TÜM İLANLAR VE BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

SAĞLIK UZMANI POZİSYONU İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Yürütülmekte olan Suriye İnsani Yardım Operasyonu çerçevesinde, Toplum Merkezi bünyesinde yararlanıcıların temel sağlık takibini yapmak üzere " Sağlık Uzmanı " arayışımız bulunmaktadır.

Halk sağlığı konularında bilgi sahibi olmak ve bu konularda ihtiyaç tespitleri yaparak eğitimler vermek,

Çocukların genel sağlık kontrollerini ve rutin muayenelerini sağlamak,

Gerektiğinde tansiyon ölçülmesi, ilaç kullanımı, reçete ve diyetinin takibini sağlamak,

Bölgedeki genel sağlık problemlerine ilişkin düzenli raporlamalar yapmak.

Aranan nitelikler;

Üniversitelerin Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 4 yıllık Lisans bölümlerinden mezun,

Tercihen İngilizce ya da Arapça bilen,

Tercihen Pedagojik Formasyon eğitimi sertifikası olan,

Tercihen ilk yardım eğitmeni olan,

İletişim becerisi yüksek,

Duygusal kararlılık ve empati sahibi,

Ekip çalışmasına yatkın,

Planlama ve organizasyon yetkinliğine sahip,

Yoğun iş temposuna uyum sağlayabilecek,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, ya da proje süresince tecilli.

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