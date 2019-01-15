‘Kız Kardeşim’ ile 9 bin kadın girişimci oldu

İŞ dünyasının önde gelen kadın temsilcileri ile İzmir Ticaret Borsası ve TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu ev sahipliğinde “Kız Kardeşim Projesi Kadın Girişimciler İle İlham Buluşması” etkinliği gerçekleştirildi.

Swiss Otel'de düzenlenen etkinliğe İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, TOBB İzmir İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Aysel Öztezel, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, Coca-Cola Türkiye Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sorumluluk Müdürü Tülin Kara Özger ve kadın girişimciler katıldı.

“KADINLAR ERKEKLERİN GERİSİNDE KALIYOR”

TOBB İzmir İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Aysel Öztezel, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu olarak, kadın girişimciliğinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi, kadınları daha donanımlı hale getirilmesi ve girişimcilik kültürünün kadınlar arasında gelişmesi için çalıştıklarını ifade ederek, “Ekonomik büyüme, kadının iş hayatının içindeki varlığının artmasına, daha çok ürün ortaya çıkmasına, daha fazla üretim yapılmasına bağlı. İş hayatında ne yazık ki kadın sorunu var. Erkek ve kadın çalışanlar arasında ciddi ücret farkları var. Erkek istihdam oranı kadına göre iki kat fazla, kadın için en önemli sorun nitelikli istihdam. Kadınlarımızın finansal bilgilere erişimleri erkeklerin çok daha gerisinde. Gelişmiş ülkelerde bile bu böyle.Kadınlar bilgi teknolojilerini etkin kullanmalı, temel finansal konularda bilinçlenmeli ve girişimcilik becerilerini güçlendirmeli. Türkiye’de, kadınları iyi birer finansal okur yazar, bilgisayar okur yazarı, sosyal medya okuryazarı haline getirecek, Kız Kardeşim projeleri artmalı” diye konuştu.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli Türkiye’nin yalnızca üyesi olduğu OECD ülkeleri arasında değil, tüm dünyada kadınların iş gücüne katılım oranının en düşük olduğu ülkelerden biri olduğunu ifade etti.

“2018’DE 9 BİN KADININ HAYATINDA FARK OLUŞTU”

Çalışma hayatında olduğu gibi gelirde de kadınların erkeklerin çok gerisinde olduğunu dile getiren Kestelli, “Türkiye’de, Toplumsal Cinsiyete Göre Kişi Başına Düşen Brüt Milli Gelir kadınlarda 10 bin 648 dolar iken, bu rakam erkeklerde 27 bin dolar seviyesinde.

Bu aslında bir sonuç çünkü adaletsizlik daha en baştan, eğitimden başlıyor.Türkiye’de kadınların ortalama eğitim süresi 7 yıl iken, erkeklerde 8,8 yıl. OECD ortalaması ise kadınlarda 11,7, erkeklerde 12 yıl. Yani OECD ülkelerinde hem ortalama eğitim seviyesi bizden daha yüksek hem de aradaki süre farkı yok denilecek kadar az.

Dolayısıyla her şeye en baştan, eğitimden başlamalıyız. “Kız Kardeşim Projesi” nin önemi de tam bu noktada ortaya çıkıyor.

Çünkü proje, teknolojinin hızla değiştirdiği günümüz modern dünyasında hayatın ritmine ayak uydurabilmek için kadınların bilgisayarla tanışmaları, iletişim teknolojilerinden etkin şekilde yararlanmaları, temel finansal konularda bilinçlenmeleri, girişimcilik becerilerinin güçlenmesi ve bölgesel ekonomik kalkınmada etkin rol almasını sağlayacak fırsatlar oluşturmayı hedefliyor. ” İzmir Ticaret Borsası ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu olarak, sadece 2018 yılında, 30 ilde 9 bin kadının hayatında fark oluşturan ‘Kız Kardeşim Projesi’nin bir parçası olmaktan büyük bir onur duyduğumu özellikle belirtmek istiyorum” dedi.

KADINLARA 10 ÖNEMLİ TAVSİYE

Kestelli, kadınların önlerine çıkartılan engelleri aşmasını kolaylaştıracak 10 tavsiyeyi de paylaşarak şunları söyledi:

“İyi bir eğitim alın. Kadın olmakla ilgili ön yargıları unutun. Kendinize güvenin. Cesur olun. En iyisini yapabileceğinize inanın. Aşırı detaycılığı bir kenara bırakın. Karar almaktan çekinmeyin. Planlı çalışın, kendinize ve sevdiklerinize vakit ayırın. Stres başarının en büyük düşmanıdır, sakin olun. Hem çocuk hem kariyer yapmak pekâlâ mümkün, hayatın tüm güzelliklerini yaşayın. Evet; başarıya giden yolun basamakları bunlar ve sizler bu basamakları tırmanmak için gerekli güce sahipsiniz.Yeter ki inanın, yeter ki ilk adımı atın.”