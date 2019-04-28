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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
28.04.2019 - 09:48, Son Güncelleme:

Kıyı balıkçılığı ile tezgahlar dolu

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Kıyı balıkçılığı ile tezgahlar dolu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde av yasağı başlamasının ardından kıyı balıkçılığı önem kazandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali’nde kıyıdan tutulan balıklarla bolluk yaşanıyor.

Bandırma’da balık sıkıntısı yaşanmadığını belirten balıkçı esnafı, fiyatların da hesaplı olmasıyla tüketicinin ilgisinin azalmadığını belirtti. Av yasağı ile büyük gırgır balıkçı tekneleri ava çıkmazken, metrajı uygun tekneler ve kıyı balıkçılığı sürüyor. Tezgahlarda çinakop, çupra, levrek, istavrit, gümüş, bu balıkların yanı sıra olta balığı, hamsi, sardalye, mırmır gibi mevsim balıkları tezgahları süslüyor. Balıkçı esnafı, vatandaşların av yasağının gelmesinden dolayı taze balık yok endişesine kapılmadan Bandırma Balık Hali’ne gelmelerini tavsiye etti.

Bandırma Balık Hali esnafından Cem Tecimen, “Halkımızı bu konuda bilinçlendirmek geriyor. Balık yasağı başladı fakat büyük gırgır teknelerine yasak geldi. Küçük teknelere ve kıyı balıkçılığına serbest. Av yasağının gelmesiyle birlikte kıyı balıkçığı olduğu için fiyatlar biraz yüksek satılmaktadır. Balıklarımız aynı şekilde gelmeye devam ediyor. Olta balığı istavrit, hamsi, sardalye, gümüş, mırmır ve mevsim balıklarının hepsi tezgahlarımıza gelmektedir. Halkımız bu konuda bilmelidir ki her zaman taze balığımız tezgahlarımıza gelmektedir. Aslında 12 ay boyunca balıkçılık devam etmektedir. Tüm halkımızı bu konu ile bilinçlendirelim. Bandırma Balık Hali’ne taze balık yemeye davet ediyorum” dedi.

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