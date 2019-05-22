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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
22.05.2019 - 13:24, Son Güncelleme:

Kıyı balıkçıları rotalarını lüfer ve çinekopa çevirdi

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Kıyı balıkçıları rotalarını lüfer ve çinekopa çevirdi

Gırgır ve trol avcılığının 15 Nisan'da sona ermesinin ardından Batı Karadeniz'de kıyı balıkçıları, lüfer ve çinekop için denize açılıyor.

Havanın kararmasına yakın saatlerde denize açılan kıyı balıkçıları, barbun ve istavrit ile denizde kendisini yeni yeni gösteren lüfer ve çinekop yakalamaya başladı. 

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz'de kıyı balıkçılarının avcılığı sürdürdüğünü söyledi. 
Yeteri kadar avcılığın yapıldığını aktaran Karakaş, şöyle konuştu: 

"Kıyı balıkçılığından tezgahlara yavaş yavaş lüfer ve çinekop gelmeye başladı. Barbun ve istavrit de tezgahlarda bulunuyor. Ramazan dolayısıyla balıkta tüketim az, fiyatlar çok yüksek değil. Havalar açtıktan, güneş çıktıktan sonra barbun ve istavrit avcılığı biraz daha arttı, son zamanlarda çinekop ve lüfer gelmeye başladı." 

Balıkçıların ağa yeni gelen lüfer ve çinekoptan memnun olduğunu dile getiren Karakaş, "Bayramda balık tüketimi çoğalacaktır, beklentimiz bu yönde. Hava güzel giderse avcılık da olacaktır. Tezgahlarda balık eksikliği olacağını düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.

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