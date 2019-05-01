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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
01.05.2019 - 14:31, Son Güncelleme:

Kıyı balıkçıları lüfer ve çinekopa hazırlanıyor

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Kıyı balıkçıları lüfer ve çinekopa hazırlanıyor

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, "Hava şartları iyi gittiği takdirde kıyı balıkçılığı ve salyangoz avcılığı başlayacaktır. 10-15 gün sonra lüfer balığı gelecektir. Onun yanında çinekop balığı da gelecektir" açıklamasında bulundu.

15 Nisan'da trol ve gırgırlara avlanma yasağının başlamasının ardından kıyı balıkçıları lüfer ve çinekop avcılığına hazırlıyor.

Özellikle çinekop ve lüfer balığını bekleyen balıkçılar, bir yandan teknelerini bir yandan da yırtılan ağları tamir ediyor. Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kıyı balıkçılarının yeni sezona hazırlandığını söyledi.

Karakaş, özellikle bazı balık türlerinin yakın zamanda kıyı balıkçıları tarafından avlanacağını belirterek, "Sezon kapandı. Balıkçılar tabii yaz sezonuna hazırlanıyor. Bu haliyle de bütün tekneler bakımda. İşte deniz salyangozu avcılığı başladı. Hava şartından dolayı birkaç gün ara verildi. Hava şartları iyi gittiği takdirde kıyı balıkçılığı ve salyangoz avcılığı başlayacaktır. Lüfer balığı gelecektir. 10-15 gün sonra. Onun yanında çinekop balığı da gelecektir." dedi.

TEKNELER BAKIMA ALINDI

Kıyı balıkçılarının teknelerini bakıma aldığını vurgulayan Karakaş, şunları kaydetti:
"Yaz balıkçılıkları olacaktır. Bunun için de balıkçılar teknelerin bir an önce bakımlarını yapıp denize indirmeye çalışıyorlar. Bir de şu var. Teknelerin sıcakta o karada durması çok kötü olur. Sıcakta durduğu zaman teknelerin tahtaları açılır. Yani bu tip doğal etkilerden zarar görmemek için bir an önce teknelerimizi denize indirmek gerekiyor. Ondan dolayı bütün teknelerimiz
bakımda. Yavaş yavaş teknelerimiz suya inmeye başladı."

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