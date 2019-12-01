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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
01.12.2019 - 14:59, Son Güncelleme:

Kividen Ordu ekonomisine 30 milyon liralık katkı

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Kividen Ordu ekonomisine 30 milyon liralık katkı

Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar "Ordulu üreticilerimiz bu yıl kividen yaklaşık 30 milyon lira gelir elde etti. Bu da Ordu ekonomisine çok ciddi katkı demek" dedi.

Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, Ordulu üreticilerin bu yıl kividen yaklaşık 30 milyon lira gelir elde ettiğinin, bunun Ordu ekonomisine çok ciddi katkı olduğunu söyledi.

Uzunlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ordu'da fındıktan sonra üretimi en yaygın ürünün kivi olduğunu, son yıllarda yapılan çalışmalarla üretim miktarının 7 bin tonun üzerine çıktığını belirtti.

Türkiye'de kivi üretiminde Yalova'dan sonra Ordu'nun ikinci sırada yer aldığını ifade eden Uzunlar, aroma ve depoya dayanıklılık yönünden ise Ordu kivisinin birinci sırada olduğunu dile getirdi.

Uzunlar, bölgede kivi hasadının tamamen bittiğini kaydederek, ürünlerin kilogramının ortalama 4 liradan satışa sunulduğunu aktardı.
Hiçbir üreticinin pazarlama noktasında sorun yaşamadığına dikkati çeken Uzunlar, "Daha hasadına başlanmadan önce il dışından gelen manavlar üreticilerle görüşmelerini yaparak kiviyi daldayken satın aldılar. Ordulu üreticilerimiz bu yıl kividen yaklaşık 30 milyon lira gelir elde etti. Bu da Ordu ekonomisine çok ciddi katkı demek." dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ YIL ÜRETİM MİKTARININ 10 BİN TONU GEÇMESİNİ BEKLİYORUZ"

Fındıktan sonra kividen de para kazanan üreticilerin halinden oldukça memnun olduğunu ifade eden Uzunlar, "Kivi, ilimizde yetiştiriciliğine başlandığı günden bu yana üreticisini hiç üzmedi. Kivi her zaman kazandıran bir ürün oldu. Bunun için kiviye talep de artmaya başladı. Önümüzdeki yıl üretim miktarının 10 bin tonu geçmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Türk Patent ve Marka Kurumunca Ordu kivisinin coğrafi işaret olarak tescillendiğini de anımsatan Uzunlar, "Ordulular böylesine önemli bir ürüne bundan sonra da sahip çıkmalıdır. Özellikle üreticilerimize bu noktada çok büyük sorumluluk düşmemektedir. Üreticilerin zirai ilaç kullanımından mutlaka kaçınmaları gerekiyor. Aksi durumda böylesine kıymetli bir ürünümüze zarar veririz." değerlendirmesinde bulundu.
Uzunlar, arazisi müsait üreticilere kivi fidanı dikmelerini önerdi.

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