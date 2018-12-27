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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
27.12.2018 - 12:54, Son Güncelleme:

KİT'lerin 2019'da personel alımı usulleri belirlendi

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KİT'lerin 2019'da personel alımı usulleri belirlendi

KİT'ler ve bağlı ortaklıklarının teşebbüs içi nakille personel ihtiyacının karşılanamadığı hallerde, bu yıl ayrılan personel sayısının en fazla yüzde 75'i kadar personel 2019'da açıktan veya naklen atanabilecek. Ayrılan personel sayısı belirlenirken emeklilik, istifa, kurum dışı nakil, ölüm ve iş akdi feshi yoluyla ayrılanlar dikkate alınacak. Teşebbüsler, finansman ihtiyacının oluşması durumunda öncelikle gelir artırıcı ve gider azaltıcı önlemlere başvuracak.

Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve bağlı ortaklıklarının teşebbüs içi nakille personel ihtiyacının karşılanamadığı hallerde, bu yıl ayrılanların en fazla yüzde 75'i kadar personelin açıktan veya naklen atanabilmesi uygulaması 2019'da da devam edecek. Ayrılan personel sayısı belirlenirken emeklilik, istifa, kurum dışı nakil, ölüm ve iş akdi feshi yoluyla ayrılanlar göz önünde bulundurulacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığının "2019 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, teşebbüs içi personel nakliyle personel ihtiyacının karşılanmasının mümkün olmadığı hallerde uygulanan, ayrılan personel sayısının en fazla yüzde 75'i kadar personelin açıktan ve/veya naklen atanabilmesi uygulaması gelecek yıl da geçerli olacak. Kapsam belirlenirken, bu yıl emeklilik, istifa, kurum dışı nakil, ölüm ve iş akdi feshi yoluyla ayrılanlar dikkate alınacak.

Atamalar için Hazine ve Maliye Bakanlığından izin ve "uygun" görüşü alınacak.

EMEKLİ PERSONEL İSTİHDAMI ŞARTA BAĞLI

Cumhurbaşkanlığı ofis başkanları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, bakan yardımcılıkları, valilikler, büyükelçilikler, Yükseköğretim Kurulu üyeleri ve rektörlüklerin de aralarında olduğu bazı pozisyonlar dışında gelecek yıl "emekli" personel istihdamı yapılmayacak.

İlave personel atama talebinde bulunacak kamu teşebbüsleri,"Personel Talep Formu" doldurarak gerekçelerini Hazine ve Maliye Bakanlığına veya ÖİB'e bildirecek.

 

SÖZLEŞMELİ PERSONELE 3 YIL KURALI

Gelecek yıl 1 Ocak'tan sonra sözleşmeli personel pozisyonlarına atanan personel, atanmasını takiben 3 yıl geçmedikçe görev yaptığı kuruluşlara ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamayacak. Kurumsal alım yöntemiyle teşebbüslerde sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar ve mesleğe özel yarışma sınavıyla yardımcı olarak girilen kadrolar bu sınırlamanın dışında olacak.

KİT'ler, kurumsal sınavla atama yapabilecek. Bu kapsamda yapılacak atamalar için 2019 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığından "Uygun" görüşü alınan ancak sınav ve/veya atama işlemlerine yönelik olarak gerekli işlemlere başlandığı halde sonuçlandırılamayan personel atama izinleri, 2020 yılında ilave bir izne ihtiyaç bulunmaksızın kullanılabilecek.

Teşebbüsler, maliyetlerin düşürülmesi ve sağlanan faydanın artırılması amacıyla çok yıllı hizmet alım ihalesine çıkabilecek. Çok yıllı hizmet alımı yapılabilmesi için işletme bütçelerinin en az 2019-2021 dönemini kapsayacak şekilde hazırlanması gerekecek.

Program hedefleri ve işletme bütçesi kısıtları dahilinde, gelecek yıl ihale yoluyla alınacak hizmetlerin tutarı, Hazine ve Maliye Bakanlığınca bildirilecek tutarı aşamayacak. 2020 yılı ve sonrasına ilişkin hizmet alımı tavanları, 2019 yılı için bildirilen tavanın her yıl için yüzde 5'er artırılması yoluyla hesaplanacak.

Yüklenici firma tarafından istihdam edilen işçilerin kıdem tazminatlarına yönelik teşebbüslerce ayrılan karşılıkla yapılan ödeme tutarları, Bakanlıkça bildirilen ihale yoluyla hizmet alım tavanı kapsamında değerlendirilmeyecek.

 

"GELİR ARTIRICI, GİDER AZALTICI" ÖNLEMLERE ÖNCELİK

Kamu teşebbüslerince hazırlanacak işletme bütçelerinin, Hazine ve Maliye Bakanlığınca kamu teşebbüslerine gönderilen yatırım ve finansman programında yer alan mali hedef ve tavanlarla birebir uyumlu olması ve işletme bütçelerinde mali hedef ve tavanları oluşturan her bir kaleme detaylı olarak yer verilmesi zorunlu olacak.

Teşebbüsler, finansman ihtiyacının oluşması durumunda öncelikle gelir artırıcı ve gider azaltıcı önlemlere başvuracak, etkin işletme sermayesi ve sabit sermaye yönetimi için gerekli tedbirleri alacak. Bu tedbirlerin yeterli olmaması durumunda ve zorunlu hallerde, program çerçevesinde tespit edilen mali büyüklüklerle uyumlu olacak şekilde bankalardan ticari kredi kullanımı dahil diğer finansman yöntemlerine başvurabilecek.

KİT'ler, Hazineye aktarılması gereken temettü tutarlarını, 2018 bilançosunun kesinleşmesini müteakip 2 hafta içinde Bakanlığa bildirecek. Kamu işletmeleri, hazırlamakla yükümlü oldukları mali tablolarla Bakanlıkça hazırlanan diğer mali ve mali olmayan tabloları Kamu İşletmeleri Veri İzleme Sistemi'nde (KİVİ) belirtilen takvime uygun olarak Bakanlığa gönderecek.

 

ATIL GAYRİMENKULLER MERCEK ALTINDA

Tüm kamu işletmeleri doğrudan mal ve hizmet üretimiyle ilgili olmayan veya atıl durumdaki gayrimenkullerini tespit ederek Bakanlığa ve ilgisine göre ÖİB'e gönderecek.

Teşebbüsler, faaliyette bulundukları sektörleri takip ederek, sektör içindeki yerlerini daha iyi analiz edebilmek ve etkin sektörel politikalar geliştirebilmek veya geliştirilmesine yardımcı olabilmek amacıyla "2018 Yılı Sektör Raporu" hazırlayacak.

Yurt dışı bağlı ortaklığı ve iştiraki bulunan teşebbüsler, bu şirketlerin tabi oldukları ülke mevzuatına veya Türkiye'deki mevzuata uygun hazırlanmış 2017 ve 2018 yıllarına ait bilançolarını, gelir ve nakit akış tablolarını, öz sermaye değişimle kar dağıtım tablolarını Bakanlığa iletecek.

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