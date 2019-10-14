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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 14.10.2019 - 11:31, Son Güncelleme:

KİT'lerde en yüksek ödenek TCDD'ye

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KİT'lerde en yüksek ödenek TCDD'ye

KİT'ler arasında en yüksek ödenek teklifi 2020-2022 dönemi yatırım programı hazırlıklarında gelecek sene için yaklaşık 8,5 milyar lira ile TCDD'ye verildi. TCDD'yi 5 milyar lira ile BOTAŞ, 4 milyar lira ile TEİAŞ takip etti.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) arasında en yüksek ödenek teklif tavanı, 2020 için 8 milyar 452 milyon 258 bin lira ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğüne verildi.

Orta Vadeli Mali Plan (2020-2022) kapsamında, yatırım programı hazırlıklarında KİT'lerin bütçe ödenek teklif tavanları belirlendi. Buna göre, kamu payı yüzde 50'nin üzerinde olan KİT'lere 2020-2022 dönemi yatırım programında, gelecek yıl için 24 milyar 316 milyon 672 bin lira, 2021 için 26 milyar 336 milyon 286 bin lira, 2022 için de 28 milyar 298 milyon 538 bin lira ödenek teklif tavanları belirlendi.

Gelecek yıl ödenekleri için belirlenen toplam teklif tavanının yüzde 35'i TCDD'ye ayrıldı. Kuruma 2020 için 8 milyar 452 milyon 258 bin lira, 2021 için 9 milyar 154 milyon 257 bin lira, 2022 yılı için de 9 milyar 836 milyon 318 bin lira bütçe ayrıldı.

EN DÜŞÜK ÖDENEK TÜDEMSAŞ'A

Önümüzdeki yılın ödenek teklif tavanlarına bakıldığında TCDD'yi 5 milyar lira ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), 4 milyar lira ile Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) takip etti. KİT'ler arasında en düşük ödenek teklif tavanı ise 4 milyon lira olarak Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii AŞ'ye (TÜDEMSAŞ) ayrıldı.

TARIMSAL FAALİYET GÖSTEREN KİT'LERİN ÖDENEK TAVANLARI

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü için 2020'de öngörülen ödenek 7 milyon 350 bin lira iken 2021'de bu rakam 7 milyon 960 bin liraya, 2022'de da 8 milyon 554 bin liraya çıkarıldı.  Et ve Süt Kurumu için ise gelecek yıl 66 milyon lira olan teklif tavanı, 2021 yılı için 71 milyon 482 bin lira, 2022'de ise 76 milyon 808 bin liraya yükseltildi.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne 2020 için 36 milyon 125 bin lira, 2021 yılı için 39 milyon 126 bin lira ödenek tavanı belirlenirken, 2022 yılı için bu rakam 42 milyon 41 bin lira oldu. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne gelecek yıl için öngörülen 160 milyon liralık ödenek teklif tavanı da 2021'de 173 milyon 289 bin liraya, 2022'de de 186 milyon 200 bin lira olarak belirlendi. 

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