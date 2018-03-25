KİT çalışanı müjde bekliyor
TÜRK-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, “Kamudaki taşeron işçilerin kadroya geçiş süreci bir hafta sonra tamamlanacak ama hala Kamu İktisadi Teşebbüslerinde (KİT) çalışanlarla ilgili çalışmanın ne olduğu bilinmiyor. KİT’lerde çalışanlar ve asıl işi yapıp da taşeron düzenlemesinin kapsamına girmeyenler, hükümetten müjdeli haber bekliyor” dedi.
Atalay, gelinen aşamada hükümet yetkililerinin KİT’lerdeki çalışanlara Hazine’nin kadro vereceği ve bu konudaki çalışmaların sürdüğü yönündeki açıklamalarına odaklandıklarını dile getirerek, “Kamudaki taşeron işçilerin kadroya geçiş süreci bir hafta sonra tamamlanacak ama hâlâ KİT’lerdeki çalışanlarla ilgili çalışmanın ne olduğu bilinmiyor. KİT’lerde çalışanlar ve asıl işi yapıp da taşeron düzenlemesinin kapsamına girmeyenler, hükümetten müjdeli haber bekliyor” diye konuştu. Atalay, hükümetin KİT’lerde taşeron statüsünde çalışanlarla ilgili düzenlemeyi bir an evvel kamuoyuyla paylaşmasını da istedi.
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