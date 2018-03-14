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Kışın turist getirene 9 bin dolar

Gizem KARAKIŞ/ANKARA
14.03.2018 - 00:18 | Son Güncelleme:

HÜKÜMET, ülkeye turist getiren seyahat acentalarına mevsim ayarı yaptı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nda kasım, aralık, ocak ve şubat aylarında turist getiren acentalara uçak başı 9 bin dolar verilmesi kararlaştırıldı. Almanya, Çin, Hindistan, Hollanda gibi ülkelerden gelen uçaklara verilecek destek yüzde 20 artacak. Türkiye’ye turist getiren A grubu seyahat acentelerine destek sağlanması hakkında karar, dün Resmi Gazete’de yayımlandı.

200’den fazla koltuk kapasitesine sahip uçaklarla yapılacak seferlerde en az 150 yolcu getiren acentelere destek oranı yüzde 30 artırılarak uygulanacak. Bir uçakta birden fazla acentenin yolcusu varsa her bir acenteye verilecek destek tutarı, getirdiği yolcu oranında olacak.

GEMİ DESTEĞİ

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre 100’den fazla yolcu kapasitesine sahip kruvaziyer gemi getiren acenteler ocak, şubat, mart, nisan, kasım ve aralık aylarında yolcu başına 45 dolar destek alacak. Bu destek, mayıs ve haziranda 35 dolar, temmuz, ağustos, eylül ve ekimde 25 dolar olacak.

Etiketler: hükümet , bakanlar kurulu , acenta
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