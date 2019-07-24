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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
24.07.2019 - 10:21, Son Güncelleme:

Bursa'da 'kişi psikolojisini olumsuz etkileyen kaçak yapılar' 3 iş günü içinde yıkılacak

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Bursa'da 'kişi psikolojisini olumsuz etkileyen kaçak yapılar' 3 iş günü içinde yıkılacak

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, kentte kaçak yapıların yıkılması ve inşaatı yapan müteahhit ile firmaların cezalandırılmasını öngören kararı kabul etti. Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle alınan karar gereği, şehri görsel açıdan anlamsız kılan, sosyal hayatı ve kişi psikolojisini olumsuz etkileyen kaçak yapılar 3 iş günü içinde yıkılacak

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, şehri görsel açıdan anlamsız kılan, sosyal hayatı ve kişi psikolojisini olumsuz etkileyen kaçak yapıların 3 iş günü içinde yıkılmasını öngören karar, Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi.

Karara göre ayrıca kaçak yapılara beton veren firmalar ile işin yüklenicisi kişiler çeşitli yaptırımlara maruz kalacak. Cezalandırma, iş yeri kapatma ve çalışma ruhsatlarının iptal edilmesine kadar gidebilecek.

Belediye Başkanı Alinur Aktaş, meclis toplantısında yaptığı konuşmada, planlı, deprem dayanıklılığına sahip ve altyapı hizmetlerinden etkin yararlanılan yapılaşmanın elde edilmesine yönelik kararların uygulanmasıyla Bursa'da kaçak yapıyla mücadelenin kesin olarak sağlanacağını ifade etti.

Planlı ya da plansız alanda inşa edilmesine bakılmaksızın ruhsat düzenlenmesi mümkün olmayan alanlarda oluşturulacak yapıların en geç 3 iş günü içinde yıkılacağını belirten Aktaş, kurulacak telefon hattıyla ruhsatsız yapılar hakkında ihbarlar alınacağını bildirdi.

Bursa'nın en önemli sıkıntılarından birinin kaçak yapılaşma olduğuna işaret eden Aktaş, şunları kaydetti:
"Bununla ilgili mücadelede çok kararlıyız. Mücadeleyle ilgili odak gruplarıyla bir araya geldik. 17 ilçemizi kapsayacak şekilde kararlı duruş sergilersek, Bursa için bu tehditten kurtulmuş olacağız. Tüm şikayetler bu hatta iletilebilecek. İşlemlerin daha hızlı yürüyebilmesi adına tüm belediye, kurum ve kuruluşlarda 'ruhsatsız-kaçak yapı veri tabanı' oluşturulacak. Hızlı tespit, müdahale ve etkin sonuç alabilme adına ise drone ile hava denetimleri gerçekleştirilecek. Bu kapsamda zabıtaların da emir ve yasaklarını düzenleyen yönetmeliklerde değişikliğe gidilecek, yapılacak tespitlerle ilgili yetkili birimler bilgilendirilecek. Kaçak inşa edildiği tespit edilen yapılarda su, doğal gaz, elektrik ve Telekom gibi hizmetler en geç 3 iş günü içinde sonlandırılacak. Altyapı hizmeti sağlayan kuruluşlar hakkında ise idari ve adli işlemler başlatılacak."

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