Kişi başına tasarruflar 16 bin liraya dayandı
Türkiye'de tasarruf mevduatları, ilk yarıda 2018'in aynı dönemine göre yüzde 24,6 artarak 1 trilyon 293,8 milyar liraya yükselirken, kişi başı tasarruf miktarı 15 bin 778 lira oldu.
AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de tasarruf mevduatları, 2019'un ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24,6 arttı ve 1 trilyon 293 milyar 826 milyon 698 bin lira düzeyinde gerçekleşti.
Geçen yıl için nüfusu 82 milyonu aşan Türkiye'de, böylece kişi başına ortalama tasarruf miktarı da 15 bin 778 lira olarak hesaplandı. Bu rakam 2018'in ilk yarısında 12 bin 663 lira düzeyinde bulunuyordu. Bu da geçen bir yıllık süreçte Türkiye'de vatandaşın tasarrufunun ortalama 3 bin 115 lira arttığını ortaya koydu.
KİŞİ BAŞI TASARRUF 29 İLDE 10 BİN LİRAYI AŞTI
Türkiye'de 16 bin liraya dayanan kişi başı tasarrufların İstanbul'da, ilk yarı sonu itibarıyla 36 bin 786 lira düzeyinde bulunduğu görüldü. İstanbul, bu rakamla kişi başına en yüksek tasarruf edilen kent oldu.
İstanbul'un ardından en yüksek kişi başına tasarruf edilen kentler, 23 bin 310 lirayla Ankara, 22 bin 859 lirayla Muğla, 20 bin 817 lirayla İzmir, 17 bin 930 lirayla Antalya olarak sıralandı. Böylece 5 ilde kişi başı tasarruf miktarı Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.
Söz konusu 5 ilin yanı sıra Tunceli, Yalova, Uşak, Denizli, Aydın, Eskişehir, Edirne, Balıkesir, Kırklareli, Trabzon, Bursa, Nevşehir, Zonguldak, Isparta, Çanakkale, Mersin, Kırşehir, Aksaray, Adana, Kocaeli, Tekirdağ, Burdur, Hatay ve Bartın olmak üzere toplam 29 ilde kişi başı tasarruf miktarı 10 bin lirayı aştı.
Kişi başı tasarruf miktarı açısından son sırada ise 2 bin 2 lirayla Muş yer aldı. Muş'un ardından vatandaşın en az tasarruf ettiği kent 2 bin 24 lirayla Ağrı ve 2 bin 82 lirayla Şırnak oldu.
EN YÜKSEK TASARRUF İSTANBUL'DA
Türkiye'deki toplam tasarruf mevduatlarının yüzde 42,8'i İstanbul'da birikti. 15 milyonu aşkın kişiye ev sahipliği yapan İstanbul'da, 2019'un ocak-haziran döneminde toplam 554 milyar 274 milyon 595 bin liralık tasarruf mevduatı toplandı.
Geçen yılın ilk yarısı itibarıyla 448 milyar 274 milyon 595 bin liralık tasarruf mevduatı bulunan İstanbul'da, geçen bir yıllık süreçte biriken tutar yüzde 23,7 artmış oldu. Bu da İstanbul'da kişi başı tasarrufların yılın ilk yarısında 2018'in aynı dönemine göre miktar bazında 7 bin 53 lira arttığını ortaya koydu.
Tasarruf mevduatı miktarında İstanbul'u, 128 milyar 297 milyon 390 bin lirayla Ankara izledi. Tasarruf mevduatı miktarında 89 milyar 940 milyon 13 bin lirayla İzmir üçüncü, 43 milyar 504 milyon 739 bin lirayla Antalya dördüncü sırada yer aldı.
Miktar açısından Türkiye'de en düşük tasarruf mevduatının bulunduğu kentlerde başı 396 milyon 975 bin lirayla Bayburt çekti. Bayburt'un ardından 436 milyon 609 bin lirayla Ardahan, 530 milyon 931 bin lirayla Kilis, 624 milyon 120 bin lirayla da Hakkari tasarruf mevduatı açısından son sıralarda yer alan kentler oldu.
Kentler bazında kişi başı tasarruf mevduatı miktarı, 2018 ve 2019'un ilk yarı sonu itibarıyla şöyle:
Kent/Kişi Başı Tasarruf Mevduatı 2018 Ocak-Haziran 2019 Ocak-Haziran
İSTANBUL 29.733 36.786
ANKARA 18.603 23.310
İZMİR 17.231 20.817
ANTALYA 13.361 17.930
BURSA 10.574 12.881
ADANA 8.974 11.018
MUĞLA 18.419 22.859
MERSİN 9.133 11.796
KOCAELİ 8.741 10.756
KONYA 6.519 8.165
HATAY 8.058 10.377
BALIKESİR 11.115 13.543
AYDIN 11.256 13.885
DENİZLİ 11.185 14.021
KAYSERİ 7.980 9.950
MANİSA 6.995 9.139
GAZİANTEP 4.933 6.410
ESKİŞEHİR 10.869 13.767
TEKİRDAĞ 8.602 10.688
SAMSUN 6.610 8.138
TRABZON 10.556 13.016
ZONGULDAK 10.287 12.723
SAKARYA 6.117 7.548
DİYARBAKIR 2.993 3.773
ÇANAKKALE 9.629 12.072
AFYONKARAHİSAR 6.379 8.076
MALATYA 5.807 7.300
ISPARTA 9.889 12.718
ORDU 5.716 7.257
EDİRNE 11.107 13.607
SİVAS 6.765 8.581
KAHRAMANMARAŞ 3.852 4.784
UŞAK 11.594 14.604
ŞANLIURFA 1.832 2.406
KIRKLARELİ 11.025 13.291
AKSARAY 8.576 11.150
ELAZIĞ 5.909 7.379
ÇORUM 6.238 7.901
GİRESUN 7.418 9.217
KÜTAHYA 5.587 6.979
YALOVA 11.381 15.005
NEVŞEHİR 9.556 12.795
YOZGAT 6.208 7.983
TOKAT 3.937 4.993
RİZE 6.797 8.626
BOLU 7.447 9.370
VAN 2.166 2.567
BURDUR 8.366 10.675
KASTAMONU 5.938 7.503
ERZURUM 3.027 3.637
KIRŞEHİR 8.604 11.380
MARDİN 2.483 3.191
ADIYAMAN 3.089 4.071
DÜZCE 5.107 6.505
KARAMAN 7.686 9.830
OSMANİYE 3.566 4.540
KARABÜK 7.412 9.591
ERZİNCAN 7.785 9.928
NİĞDE 4.874 6.323
AMASYA 5.351 6.703
BATMAN 3.058 3.682
BARTIN 8.082 10.040
SİNOP 7.123 8.988
KIRIKKALE 5.097 6.608
BİLECİK 5.459 6.919
ARTVİN 6.606 8.379
ÇANKIRI 4.811 6.436
TUNCELİ 12.211 15.163
KARS 3.395 4.187
BİNGÖL 3.110 4.241
AĞRI 1.627 2.024
ŞIRNAK 1.650 2.082
IĞDIR 4.274 5.195
GÜMÜŞHANE 4.720 5.920
SİİRT 2.370 2.838
MUŞ 1.520 2.002
BİTLİS 1.737 2.267
HAKKARİ 1.670 2.179
KİLİS 3.143 3.725
ARDAHAN 3.410 4.414
BAYBURT 3.728 4.825
TÜRKİYE ORTALAMASI 12.663 15.778
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