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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
26.07.2019 - 10:44, Son Güncelleme:

Kişi başına aylık tüketim harcaması arttı

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Kişi başına aylık tüketim harcaması arttı

Hanehalkı büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak hesaplanan eşdeğer kişi başına aylık ortalama tüketim harcaması, 2018 yılında yüzde 17.6 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre eşdeğer kişi başına aylık ortalama tüketim harcaması 2018'de 2017 yılındaki 1,854 lira düzeyinden yüzde 17.6 artışla 2,181 liraya çıktığı tahmin edildi.

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 23.7 ile konut ve kira harcamaları alırken, ikinci sırayı yüzde 20.3 ile gıda ve alkolsüz içecekler aldı.

Toplam tüketim harcamalarında en düşük payı alan harcama grupları ise yüzde 2.2 ile sağlık ve yüzde 2.3 ile eğitim hizmetleri oldu.

Araştırma sonuçlarına göre, 2018 yılında gıda ve alkolsüz içecekler harcamalarının payı geçen yıla göre 0.6 puanlık artışla yüzde 19.7’den yüzde 20.3’e yükseldi.

TÜİK verilerine göre 2018'de;

- çeşitli mal ve hizmet harcamalarının payı yüzde 4.4’ten yüzde 4.9’a,

- haberleşme harcamalarının payı yüzde 3.4’ten yüzde 3.8’e,

- lokanta ve otel harcamalarının payı yüzde 6.2’den yüzde 6.5’e,

- mobilya ve ev eşyası harcamalarının payı yüzde 6.3’ten yüzde 6.5’e,

- eğlence ve kültür harcamalarının payı yüzde 2.7’den yüzde 2.9’a yükseldi.

Diğer yandan, 2018de konut ve kira harcamalarının toplam harcamalardaki payı bir önceki yıla göre 1 puanlık düşüşle yüzde 24.7’den yüzde 23.7’ye gerilerken;

- alkollü içecek, sigara ve tütün harcamalarının payı yüzde 4.5’ten yüzde 4.0’e,

- ulaştırma harcamalarının payı yüzde 18.7’den yüzde 18.3’e,

- giyim ve ayakkabı harcamalarının payı yüzde 5.0’ten yüzde 4.8’e düştü.

Sağlık harcamalarının payı yüzde 2.2 ve eğitim hizmetleri harcamalarının payı ise yüzde 2.3 ile 2018 yılında değişmeyerek aynı kaldı.

Gelire göre sıralı yüzde 20’lik gruplar itibarıyla tüketim harcamalarının 2018 yılındaki dağılımına bakıldığında; en düşük gelir grubu olan birinci yüzde 20’lik grupta yer alan hanehalkları;

- konut ve kira harcamalarına yüzde 31.4,

- gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 28.7,

- ulaştırma harcamalarına yüzde 9.3 ve mobilya

- ev eşyası harcamalarına yüzde 5.9 pay ayırdı.

En yüksek gelir grubu olan beşinci yüzde 20’lik grupta yer alan hanehalkları ise;

- ulaştırma harcamalarına yüzde 21.6,

- konut ve kira harcamalarına yüzde 20.3,

- gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 15.4

- lokanta ve otel harcamalarına yüzde 7.8 pay ayırdı.

Temel gelir kaynağı maaş, ücret, yevmiye geliri olan hanehalkları;

- konut ve kira harcamalarına yüzde 22.4,

- ulaştırma harcamalarına yüzde 19.2

- gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına ise yüzde 18.7 pay ayırırken, müteşebbis geliri olan hanehalkları ulaştırma harcamalarına yüzde 22.7, konut ve kira harcamalarına yüzde 19.7 ve gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına ise yüzde 19.5 pay ayırdı.

Hanehalkının temel gelir kaynağı gayrimenkul ve menkul kıymet geliri olanlar; konut ve kira harcamalarına yüzde 28.1, ulaştırma harcamalarına yüzde 18.6 ve gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 16.4, emeklilik geliri olanlar ise; konut ve kira harcamalarına yüzde 28.6, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 25.5 ve ulaştırma harcamalarına yüzde 13.4 pay ayırdı.

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