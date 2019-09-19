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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
19.09.2019 - 12:11, Son Güncelleme:

Kısa vadeli dış borç stoku açıklandı

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Kısa vadeli dış borç stoku açıklandı

Kısa vadeli dış borç stoku, temmuzda geçen yılın sonuna göre yüzde 7,9 artarak 126 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Kısa vadeli dış borç stoku, temmuzda geçen yılın sonuna kıyasla yüzde 7,9 artarak 126 milyar dolar oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Temmuz 2019 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.

Buna göre, temmuz sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku, 2018 yıl sonuna kıyasla yüzde 7,9 artışla 126 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 3,6 artışla 59,2 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 12,2 artarak 60,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2018 yıl sonuna göre yüzde 3,3 azalarak 10,7 milyar dolara geriledi. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 7,6 artarak 20,4 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 6,7 artışla 13,9 milyar dolar oldu. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 1 artışla 14,2 milyar dolara yükseldi. Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2018 yıl sonuna göre yüzde 4,8 artarak 41,8 milyar dolar ulaştı.

ÖZEL SEKTÖRÜN KISA VADELİ DIŞ BORCU 95,9 MİLYAR DOLAR
Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2018 yıl sonuna göre yüzde 4,9 artarak 23,6 milyar dolara, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 8,5 artarak 95,9 milyar dolara yükseldi.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 0,5 artarak 48,7 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 13,3 artarak 76,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2018 yıl sonunda 99 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları 49,5 azalışla temmuz sonu itibarıyla 50 milyon dolara geriledi. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 521 milyon dolar oldu.

Temmuz sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 51,2'si dolar, yüzde 30,1'i avro, yüzde 13,2'si TL ve yüzde 5,5’i diğer döviz cinslerinden oluştu.

Aynı dönemde orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 179,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 20,2 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 18,2, Merkez Bankasının yüzde 3,6, özel sektörün ise yüzde 78,2 paya sahip olduğu gözlendi. 

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