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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
17.01.2019 - 10:50, Son Güncelleme:

Kısa vadeli dış borç stoku 116,5 milyar dolar oldu

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Kısa vadeli dış borç stoku 116,5 milyar dolar oldu

Kısa vadeli dış borç stoku, kasım sonu itibarıyla 116,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından kasım dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.

Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, kasımda 2017 sonuna kıyasla yüzde 1,8 azalarak 116,5 milyar dolara geriledi. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 13,5 azalışla 58,1 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku da yüzde 3,2 düşüşle 52,4 milyar dolar oldu.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2017 yıl sonuna göre yüzde 33,9 azalarak 11,6 milyar dolara geriledi. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 6,1 azalarak 18,4 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 21 düşüşle 13,4 milyar dolar oldu. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 12,4 artarak 14,8 milyar dolara çıktı.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2017 yıl sonuna göre yüzde 2,2 azalarak 39,8 milyar dolar oldu.

ÖZEL SEKTÖRÜN KISA VADELİ DIŞ BORCU GERİLEDİ
Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2017 yıl sonuna göre yüzde 4,9 artarak 23,2 milyar dolar, özel sektörün kısa vadeli dış borcu ise yüzde 8,9 azalarak 87,4 milyar dolar oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 15,5 azalarak 43,9 milyar dolara gerilerken, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar ise yüzde 8,3 artarak 70,8 milyar dolara yükseldi.

2017 yıl sonunda 111 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde 42,3 azalışla 2018 Kasım sonu itibarıyla 64 milyon dolar oldu. Bu dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 1,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Kasım sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 47,8'i dolar, 29,5’i avro, yüzde 20,4’ü TL ve yüzde 2,3’ü diğer döviz cinslerinden oluştu.

2018 Kasım sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 174,5 milyar dolar oldu.

Söz konusu stokun 17,5 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörü yüzde 18,4, Merkez Bankası yüzde 3,4, özel sektör ise yüzde 78,2 paya sahip oldu.

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