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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
18.07.2019 - 10:43, Son Güncelleme:

Kısa vadeli dış borç, mayısta 120,4 milyar dolar oldu

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Kısa vadeli dış borç, mayısta 120,4 milyar dolar oldu

Kısa vadeli dış borç stoku, mayısta geçen yılın sonuna göre yüzde 3,3 artarak 120,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mayıs 2019 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı. 

Buna göre, mayıs sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku, 2018 sonuna göre yüzde 3,3 artarak 120,4 milyar dolar oldu. Bu dönemde bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2,2 azalarak 55,8 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku ise yüzde 10,5 artarak 59,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, geçen yılın sonuna kıyasla yüzde 8,8 azalarak 10 milyar dolara geriledi. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 3,4 artarak 19,7 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı ise yüzde 1,6 azalışla 12,8 milyar dolar oldu. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yılın sonuna göre yüzde 5,3 azalarak 13,3 milyar dolara indi. 

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2018 sonuna göre yüzde 6,4 artarak 42,4 milyar dolara yükseldi. 

ÖZEL SEKTÖRÜN KISA VADELİ DIŞ BORCU 91,7 MİLYAR DOLAR

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2018 sonuna göre yüzde 3,5 artarak 23,3 milyar dolara, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 4 artarak 91,7 milyar dolara çıktı. 

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 8,3 azalarak 44,4 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 11 artarak 75 milyar dolar oldu. 

Geçen yılın sonunda 99 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde 64,6 azalarak mayıs sonu itibarıyla 35 milyon dolara geriledi. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 977 milyon dolar olarak gerçekleşti. 

Mayıs sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonuna bakıldığında, yüzde 52,3'ü dolar, yüzde 29,9'u avro, yüzde 12,9'u TL ve yüzde 4,9'u diğer döviz cinslerinden oluştu. 

Aynı dönemde orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 175,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 19,2 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. 

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörü yüzde 18,3, Merkez Bankası yüzde 3,1, özel sektör ise yüzde 78,6 paya sahip oldu. 

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