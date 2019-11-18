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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
18.11.2019 - 10:46, Son Güncelleme:

Kısa vadeli dış borç eylülde 121,3 milyar dolar oldu

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Kısa vadeli dış borç eylülde 121,3 milyar dolar oldu

Kısa vadeli dış borç stoku, eylülde geçen yılın sonuna kıyasla yüzde 6 artarak 121,3 milyar dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Eylül 2019 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.

Buna göre, eylül sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku, 2018 sonuna kıyasla yüzde 6 artışla 121,3 milyar dolar oldu. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0,4 azalarak 56,9 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 12,8 artarak 58 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, geçen yılın sonuna göre yüzde 14,2 azalarak 9,5 milyar dolara geriledi. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 8,6 artarak 20,6 milyar dolara, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 1,5 artışla 13,2 milyar dolara yükseldi.
Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yılın sonuna göre yüzde 3,6 azalışla 13,5 milyar dolara geriledi. Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2018 sonuna göre yüzde 4,1 artarak 41,5 milyar dolara ulaştı.

ÖZEL SEKTÖRÜN KISA VADELİ DIŞ BORCU 92,4 MİLYAR DOLAR

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 22,5 milyar dolar, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 7,4 artarak 92,4 milyar dolar oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar 2018 sonuna göre yüzde 5,5 azalarak 45,8 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 14,4 artarak 74,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Geçen yılın sonunda 99 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde 12,1 azalışla eylül sonu itibarıyla 87 milyon dolara geriledi. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 557 milyon dolar oldu.

Eylül sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 50,9'u dolar, yüzde 30,4'ü avro, yüzde 13'ü TL ve yüzde 5,7'si diğer döviz cinslerinden oluştu.

Aynı dönem itibarıyla orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 172,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 18,6 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 18,2, Merkez Bankası'nın yüzde 3,7, özel sektörün ise yüzde 78,1 paya sahip olduğu gözlendi.

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