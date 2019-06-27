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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hacer BOYACIOĞLU-ANKARA
27.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kısa çalışma ödeneği yıl sonuna kadar 6 ay

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
Kısa çalışma ödeneği yıl sonuna kadar 6 ay

Zor durumda bulunan işletmelere verilen maaş desteğini içeren kısa çalışma ödeneği, yıl sonuna kadar 3 ay yerine 6 ay uygulanacak. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için, 31 Aralık 2019’a kadar uzatma başvurusunda bulunulması yeterli olacak. Yeni taleplerde ise önce işletmenin durumunun kısa çalışma ödeneğine uygun olup olmadığına bakılacak. Uygun ise 6 aylık kısa çalışma ödeneği desteği devreye girecek. Karar kapsamında kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatıldığı hallerde, kısa çalışma uygulanan ilk üç aylık dönemde yapılan ödemeler, işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyecek. Geçici bir süre için sıkıntı yaşayan işletmelere maaş desteği verilmesini sağlayan kısa çalışma ödeneği koşulları kasım ayında değiştirilmişti. Yönetmelikte yapılan değişiklikle, kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecek durumlara krizlerin yanı sıra “zorlayıcı sebep” de eklenmişti.

 

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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