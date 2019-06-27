Kısa çalışma ödeneği yıl sonuna kadar 6 ay
Zor durumda bulunan işletmelere verilen maaş desteğini içeren kısa çalışma ödeneği, yıl sonuna kadar 3 ay yerine 6 ay uygulanacak. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Karara göre, zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için, 31 Aralık 2019’a kadar uzatma başvurusunda bulunulması yeterli olacak. Yeni taleplerde ise önce işletmenin durumunun kısa çalışma ödeneğine uygun olup olmadığına bakılacak. Uygun ise 6 aylık kısa çalışma ödeneği desteği devreye girecek. Karar kapsamında kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatıldığı hallerde, kısa çalışma uygulanan ilk üç aylık dönemde yapılan ödemeler, işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyecek. Geçici bir süre için sıkıntı yaşayan işletmelere maaş desteği verilmesini sağlayan kısa çalışma ödeneği koşulları kasım ayında değiştirilmişti. Yönetmelikte yapılan değişiklikle, kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecek durumlara krizlerin yanı sıra “zorlayıcı sebep” de eklenmişti.
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