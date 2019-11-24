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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
24.11.2019 - 11:10, Son Güncelleme:

"Kış lastiğini son güne bırakmayın" uyarısı

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"Kış lastiğini son güne bırakmayın" uyarısı

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği Genel Sekreteri Erdal Kurt "Kış lastiği uygulaması, 1 Aralık'ta başlayacak. Mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklıkları kış çağrışımı yapmasa da hazırlıkları takvime göre tamamlamakta fayda var. Son güne bırakmayın, kış lastiklerinizi hazırlayın" dedi.

Türkiye genelinde kış lastiği kullanma zorunluluğu, 1 Aralık'ta başlayacak ve 1 Nisan 2020'ye kadar devam edecek. Sektör temsilcileri, sürücüleri kış lastiğini son güne bırakmama konusunda uyarıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor.

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lastik değişim kuyruklarının yaşanmaması için kış lastikleri değişimini son ana bırakmamaları konusunda sürücüleri uyardı.

Kış lastiğinin 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, karlı ve çamurlu zeminlerde lastik performansı göz önüne alınarak özel bir tasarımla dizayn edildiğini aktaran Kurt, kış lastiğinin yere basan taban bölümünde, 7 derecenin altındaki hava koşullarında sertleşmeyen bir karışım kullanıldığını anlattı.

"MEVSİM NORMALLERİNİN ÜSTÜNDE SEYREDEN SICAKLIKLAR YANILTMASIN"

Mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcaklıkların kış lastiği kullanımı konusunda sürücüleri yanıltmaması gerektiğini belirten Kurt, "Küresel ısınma nedeniyle ani sıcaklık değişimlerine tanık olabiliyoruz. Meteoroloji tahminleri bize, aralık ayında sıcaklık ve yağışların mevsim normallerinde seyredeceğine işaret ediyor. Kış koşullarında kış lastikleri, hem araçların hem de ortak trafiğin güvenli bir şekilde akmasına katkı sağlar." diye konuştu.

Bu yüzden tüm araç sürücülerinin kış lastiği konusunda duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Kurt, günlük trafiğe çıkan binek araçlar dahil bütün araç sürücülerine, kış lastiği taktırmalarını tavsiye ettiklerini aktardı.

"KIŞIN LASTİĞİ KIŞ LASTİĞİDİR"

Erdal Kurt, kış aylarında araç kullanımının zor olduğuna ve risk taşıdığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kış koşullarında gerekli önlemler alınmazsa trafikte risk artar. Kışın lastiği kış lastiğidir. Kış koşullarında karlı ve buzlu yola özel olarak hazırlanan lastikler daha fazla yol tutuşu ve daha kısa fren mesafesi sağlayarak kazaları önemli ölçüde azaltır. Kış lastiği, trafiğin akıcı ve güvenli olmasına katkı sağlar.
Kış lastiği uygulaması, 1 Aralık'ta başlayacak. Mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklıkları kış çağrışımı yapmasa da hazırlıkları takvime göre tamamlamakta fayda var. Son güne bırakmayın, kış lastiklerinizi hazırlayın."

"İYİ BİR FREN PERFORMANSI VE KARARLILIK İÇİN 4 TEKERLEKTE DE KIŞ LASTİĞİ ŞART"

LASİD Genel Sekreteri Kurt, lastiğin bir araçta hayata bağlayan en önemli parçalardan biri olduğunu vurgulayarak, "Doğru olmayan lastik seçimi ve kullanımı trafik kazalarına yol açabilir. Doğru lastik, araca ve mevsime uygun lastiktir. Doğru lastik, aynı zamanda güvenli sürüşün en önemli şartlarından biridir." dedi.
Kış lastiği seçerken dikkat edilmesi gereken hususlara değinen Kurt, şu bilgileri aktardı:

"Araç üreticisinin önerdiği kış lastiği markası ve tipi; ölçü, yük sınıfı ve hız sınıfına uygun olmalıdır. Seçilen kış lastiğinin üzerinde mutlaka 'kış lastiği (içinde kar tanesi deseni olan üç zirveli dağ)' işaretinin olması gerekir. Aracın tüm kış lastiği olması gerekir. Çünkü aracın en kısa mesafede durması hareket edebilmesinden daha önemlidir. İyi bir fren performansı ve kararlılık için 4 tekerlekte de kış lastiği şarttır.”

"4 MEVSİM LASTİK, KIŞ LASTİĞİNİN SAĞLADIĞI AVANTAJLARI SAĞLAMAZ"

Erdal Kurt, sürücülerin cevabını merak ettiği 4 mevsim lastiklerin kış lastiğinin yerini tutup tutmadığı yönündeki soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Trafik denetlemelerinde 4 mevsim lastik, kış lastiği uygulaması kapsamında kabul ediliyor. Ancak burada iklim ve yol şartlarının önemli bir kriter olduğunun altını çizmek gerek. Havanın çok soğuk olduğu bölgelerde 4 mevsim lastik, kış lastiğinin sağladığı avantajları sağlamaz ve kış lastiği etkisi vermez. 4 mevsim lastik kullanabilmek için ancak mevsimler arası iklim farklılığının çok fazla olmaması gerekir."

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