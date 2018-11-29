Kış lastiği hususi araçlarda zorunlu mu?
Kış lastiği uygulaması, zorunlu olması dolayısıyla son günlerde sürücülerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Soğuk havanın oluşturacağı buzlanma ve kar yağışından doğabilecek herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması amacıyla takılması önerilen kar lastikleri, 1 Aralık tarihi yaklaşırken gündem konusu olmaya başlandı. Peki, kış lastiği hususi araçlarda zorunlu olacak mı? İşte, kış lastiği hakkında bazı bilgiler
Zorunlu kış lastiği uygulaması için geri sayım başladı. 1 Aralık itibariyle yurt genelinde gerçekleştirilecek olan denetimlerle takmayan sürücülerin cezaya tabi tutulacağı kış lastiği uygulaması, hususi araçlarda zorunlu olup olmadığıyla araştırılıyor. Peki, zorunlu kış lastiği uygulaması hususi araçlarda zorunlu mu olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI HUSUSİ ARAÇLARDA ZORUNLU MU OLACAK?
Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu olan kış lastiği uygulaması, 1 Aralık-1 Nisan 2019 tarih aralığında uygulanacak. Uygulamanın başlaması ile kışlık lastiklerini takmayan sürücülere ise, 715 TL para cezası uygulanacak.
Hususi araçlarda zorunlu olmayan kış lastiğinin, can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kullanılması uzmanlar tarafından önerilmektedir.
CEZALAR 1 OCAK İTİBARİYLE ARTIŞ GÖSTEREBİLECEK
Kış lastiği takmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2019 itibarıyla güncellenecek.
ISLAK, KARLI VE ÇAMURLU ZEMİNLERDE DAHA İYİ YOL TUTUŞU SAĞLIYOR
Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle güvenli seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.
Söz konusu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.
Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor.
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