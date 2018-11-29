Kış lastiği hususi araçlarda zorunlu mu?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
29.11.2018 - 10:57, Son Güncelleme:

Kış lastiği hususi araçlarda zorunlu mu?

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Kış lastiği hususi araçlarda zorunlu mu?

Kış lastiği uygulaması, zorunlu olması dolayısıyla son günlerde sürücülerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Soğuk havanın oluşturacağı buzlanma ve kar yağışından doğabilecek herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması amacıyla takılması önerilen kar lastikleri, 1 Aralık tarihi yaklaşırken gündem konusu olmaya başlandı. Peki, kış lastiği hususi araçlarda zorunlu olacak mı? İşte, kış lastiği hakkında bazı bilgiler

Zorunlu kış lastiği uygulaması için geri sayım başladı. 1 Aralık itibariyle yurt genelinde gerçekleştirilecek olan denetimlerle takmayan sürücülerin cezaya tabi tutulacağı kış lastiği uygulaması, hususi araçlarda zorunlu olup olmadığıyla araştırılıyor. Peki, zorunlu kış lastiği uygulaması hususi araçlarda zorunlu mu olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI HUSUSİ ARAÇLARDA ZORUNLU MU OLACAK?

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu olan kış lastiği uygulaması, 1 Aralık-1 Nisan 2019 tarih aralığında uygulanacak. Uygulamanın başlaması ile kışlık lastiklerini takmayan sürücülere ise, 715 TL para cezası uygulanacak.

Hususi araçlarda zorunlu olmayan kış lastiğinin, can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kullanılması uzmanlar tarafından önerilmektedir.

CEZALAR 1 OCAK İTİBARİYLE ARTIŞ GÖSTEREBİLECEK

Kış lastiği takmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2019 itibarıyla güncellenecek.

ISLAK, KARLI VE ÇAMURLU ZEMİNLERDE DAHA İYİ YOL TUTUŞU SAĞLIYOR

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle güvenli seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.     

Söz konusu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.     

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor.     

 

 

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