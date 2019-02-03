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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
03.02.2019 - 17:13, Son Güncelleme:

Kırtasiye-Ofis Fuarı 20 Şubat'ta

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Kırtasiye-Ofis Fuarı 20 Şubat'ta

‘Uluslararası İstanbul Kırtasiye-Ofis Fuarı’ 25’inci kez gerçekleştirilecek. Tüm Kırtasiyeciler Derneği’nin (TÜKİD) desteği ile 20-24 Şubat’ta 3’üncü kez TÜYAP’ta gerçekleşecek fuar için 13 bin metrekarelik alanın şimdiden kiralandığını açıklayan TÜKİD Başkanı Vecdet F. Şendil, “Sudan’dan Çin’e kadar büyük bir ilgi var. Yurt içi ve yurt dışından 20 bin profesyonel katılımcıyı ağırlamayı hedefliyoruz. Sadece yurt içi pazarda 200 milyon liralık ticaret hacmi oluşturabileceğiz. İlham verici aktivitelerimiz de olacak” dedi.

20-24 Şubat günleri arasında 25'inci kez gerçekleştirilecek ‘Uluslararası İstanbul Kırtasiye-Ofis Fuarı’ için heyecanlı geri sayım başladı. Tüm Kırtasiyeciler Derneği'nin (TÜKİD) desteğiyle düzenlenen ve 3’üncü kez TÜYAP’ta yapılacak ihtisas fuarı böylece çeyrek asrı geride bırakacak. Fuarın bugün uluslararası bir nitelik kazanarak sektörün en değerli organizasyonlarından biri haline geldiğini ifade eden TÜKİD Başkanı Vecdet F. Şendil, şimdiden 13 bin metrekarelik alanın kiralandığını söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Sudan’dan Çin’e kadar geniş bir katılım talebi söz konusu. Afrika ve Doğu Avrupa pazarlarıyla ilişkilerimizin belirgin bir gelişim gösterdiği gelen taleplerden anlaşılıyor. 2019 fuarı için beklentimiz, yurt içi ve yurt dışından 20 bin civarında profesyonel katılımcıyı ağırlamak.”

ÜCRETSİZ KONAKLAMA

2018 yılında Anadolu’dan fuara katılan yaklaşık 1.500 perakendeciye 3 geceye kadar ücretsiz konaklama imkanı da sağladıklarını belirten Şendil, bu yıl hem konaklayan kişi sayısını hem de konaklamaların çeşitliliğini artıracaklarını söyledi. Bu yıl yaptıkları yeniliklerden bir diğerinin de trend alanını güçlendirmek olduğunu anlatan Şendil, şunları kaydetti: "Bu yıl hem yeni ürün hem de trend ürünleri sunacağımız bir alan düzenlemesinin planlamasını yaptık. Başlıca amacımız, katılımcı firmalarımızın trendleri daha uygun maliyetlerle yakalama ve yeni ürün ortaya koyma becerilerini hakkıyla teşhir etmek. Küçük ölçekli perakendecilerimize ilham vermesini umut ettiğimiz 'Perakende Eğitim Programı'mız fuar boyunca misafirlerimizin katılımlarına açık olacak. Bir de yarışma projemiz var. Çalışmalarımızı ilham verici aktiviteler üzerinde yoğunlaştırdık."

200 MİLYON LİRALIK TİCARET HACMİ

Fuarın sadece yurt içi pazarda 200 milyon liralık bir ticaret hacmi doğurduğunu anlatan Şendil, “Fuarımız sektörün profesyonellerine hitap ettiği için perakende kanalı yıllık siparişlerinin önemli bir bölümüne bu dönemde karar veriliyor” dedi. Geçen yıl sektörün sadece defter, kalem, silgi gibi geleneksel kırtasiye ürünleri için toplam ihracat hedefinin 500 milyon dolar olduğunu belirten Şendil, “Bakanlığımızın paylaştığı bilgilere göre elektronik ofis malzeme ve ekipmanlarıyla birlikte 3.2 milyar doları bulan bir sektör ihracatı söz konusu. Toplam ithalat ise 3.6 milyar dolar civarında. Sektörün geçmiş yıllardaki rakamlarıyla karşılaştırıldığında dışa bağımlılığın her geçen yıl azaldığı görülüyor” ifadelerini kullandı.

 

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