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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
25.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Kırşehir’den ABD’ye lastik

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Kırşehir’den ABD’ye lastik

Amerika’ya yaptığı lastik ihracatını 100 milyon dolara çıkarmayı hedefleyen Petlas, yüksek teknoloji ürünlere yatırımı arttırdı. Şirket, bu pazardaki payını arttırmak için 60 milyon dolarlık yatırım yapıyor. Kırşehir’de dünyanın tek çatı altındaki en büyük lastik fabrikalarından birine sahip olduklarını söyleyen Petlas Genel Müdürü Yahya Ertem, bu fabrikada 4 bin kişiyi istihdam ettiklerini belirtti.

TÜRKİYE’nin önde gelen lastik üreticilerinden Petlas, ABD pazarındaki payını arttırmak için yatırımları hızlandırdı. Bu pazara 100 milyon dolarlık ihracat hedefleyen Petlas, yüksek teknoloji ürünleri için Kırşehir’deki fabrikasına 60 milyon dolar yatırım yapıyor. 2018’de ihracatlarını yüzde 18 artırdıklarını ve 202 milyon dolar düzeyinde çıkardıklarını hatırlatan Petlas Genel Müdürü Yahya Ertem, “4 bin kişilik istihdam ile Kırşehir’de, 390 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere, 2 milyon metrekare alan üzerine kurulu üretim tesisimiz dünyanın tek çatı altındaki en büyük lastik fabrikalarından biridir. Burada üretmekte olduğumuz lastiklerin hiçbirinde dışarıdan alınmış bir lisans söz konusu değildir. Binek araçlardan kamyon ve otobüslere, traktörlerden askeri birlik ve güvenlik güçlerinin kullandığı araçlara, iş makinelerinden savaş jetlerine, 80 farklı desen ve 2 bin 500 farklı ebatta lastik üretiyoruz” dedi.

ÜRETİM HATTI PLANI

2018’de 109 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini anlatan Yahya Ertem, şu bilgileri verdi: “Kısa ve uzun vadeli tüm planlarımızı, kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayacak ürünlerin gerçekleştirilmesi amacıyla yapılacak yatırımlar üzerine kurarız. ABD pazarında, kendi geliştirdiğimiz yüksek teknolojili ürünlerimizle büyümeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda, ürün çeşitliliğinin arttırılması ve pazara özel yüksek teknolojili ürünlerin üretimi odaklı planlar, yatırıma dönüşmeye başlamış durumda. Bu yönde makine ve kalıp odaklı 60 milyon dolar tutarında yatırım sürecimiz devam ediyor. Planlarımız arasına sadece ABD pazarı için dahi çalışabilecek ayrı bir üretim hattı ya da tesisi kurulumunu da eklemiş bulunuyoruz.”

SUV VE İŞ MAKİNESİ

Yahya Ertem, şöyle devam etti: “ABD’de özellikle kamyon taşımacılığı büyük önem taşıyan bir sektör. Yılda yaklaşık 10 milyar ton kargo, filmlerden hatırlayacağınız dev kamyonlarla taşınıyor. Bunun yanı sıra, seyahat alanında otobüsler çok yoğun kullanılıyor. Koskoca bir kıtaya yayılan bir ülkeyi, bir uçtan bir uca kat eden bu araçlarda, TBR olarak isimlendirilen tam çelik lastikler kullanılıyor. ABD’nin hızlı büyüyen sanayisi doğrultusunda, iş makineleri de önem taşıyor ve bunlarda ORR tabir edilen makine lastikleri kullanılıyor. ABD pazarına ORR ve TBR lastiklerin yanı sıra, günlük ulaşımda ve kamu hizmetlerinde çok kullanılan SUV tipi araçlara özel lastiklerimizle giriş yaptık. Ürün özelliklerimizle kısa sürede başarılı olduk. Bu heyecan verici pazarda, Petlas ve Starmaxx markalı yüzde 100 yerli ürünlerimizle rekabetin içerisinde yer alıyoruz.”

 

TİCARET SAVAŞLARI AVANTAJ YARATTI

TİCARET savaşlarının bir yansıması olan, ABD’deki yeni vergi düzenlemelerinin, pazarda avantajlı bir durumu ortaya çıkardığını belirten Ertem, “ABD pazarında kullanıcı taleplerini karşılayacağımızdan eminiz. ABD pazarında yeni uygulanan vergiler doğrultusunda oluşan boşluğu en iyi şekilde değerlendirerek en az hedeflediğimiz ihracat büyümesini gerçekleştireceğiz. Öncelikli olarak ORR ve TBR pazarında gerçekleşecek ve ivmesi, SUV, UHP, zirai ürünlerle desteklenecek bu büyüme hedefi, genel ihracat büyüme stratejilerimizle de uyumludur” dedi.

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