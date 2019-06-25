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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
25.06.2019 - 17:35, Son Güncelleme:

Kırşehir'de hububat depolarının yüzde 70'i doldu

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Kırşehir'de hububat depolarının yüzde 70'i doldu

Kırşehir'de, arpa ile başlayan hububat hasadında depolardaki doluluk oranı yüzde 70 seviyelerine çıktı.

Kırşehir'de, hububat depolarında doluluğun yüzde 70'lere ulaştığı bildirildi. Kırşehir Ticaret Borsası Başkanı Neşet Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 gün önce Hirfanlı Gölü çevresinden itibaren arpa ile başlayan hasat döneminin devam ettiğini söyledi.

Borsa üyesi tüccarların arpa alımlarına başladığını ifade eden Yavuz, "Borsamız tarım ticaret merkezinde 50 adet depomuz mevcut ve şu an itibarıyla depoların doluluk oranı yüzde 70'e ulaşmış durumda. Yine borsamızda laboratuvar ve 80 tonluk dijital kantarımız mevcut ve 24 saat hizmet vermektedir." dedi.

Bir yandan alım yapılırken diğer yandan da satımların gerçekleştiğini dile getiren Yavuz, kısa süre içerisinde buğday, nohut ve diğer hububat alımlarının da başlayacağını aktardı.

Kırşehir genelinde bazı bölgelerde dolu ve sel baskınları nedeniyle zarar oluştuğuna da işaret eden Yavuz, şöyle konuştu:
"Hububat sezonu başlangıçta arpa alım satımıyla başladı. Önümüzdeki hafta buğday hasadına da başlanılacak. Üretici ve esnafımızı karşılıklı güven ortamında buluşturan borsamız homojen bir şekilde malların piyasaya sunulduğu bir ortamda ticarete imkan tanımakta. Arpanın tonu bin lira ila bin 100 lira seviyelerinde seyrediyor. Buğday fiyatlarında ise hasat henüz başlamadığı için fiyatlar oluşmamış durumda." 

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