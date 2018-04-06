Kırşehir Tutgu’ya, Bor Doğuş’a
ÖZELLEŞTİRME İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 20 Şubat’ta 14 Şeker Fabrikası için ihale duyurusu yaptı. Bor, Kırşehir, Yozgat ve Çorum Şeker Fabrikaları için teklif verme süresi 3 Nisan’da doldu ancak yatırımcı teklifleri ve ihale tarihi açıklanmadı. İşte ÖİB, dün Niğde Bor ve Kırşehir fabrikaları için ihaleden sadece 4 saat önce duyuru yaptı. İlk ihale Bor fabrikası için yapıldı, 8 yatırımcı teklif verdi. En iyi teklifi 336 milyon lira ile Doğuş Yiyecek İçecek verdi. Kırşehir fabrikası içinse 11 teklif geldi. İhaleye en yüksek teklifi 330 milyon lira ile Tutgu Gıda verdi.
Niğde Bor Şeker Fabrikası’nın satışı için ihale gergin başladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve beraberinde 5 vekil ihale salonuna gelip, “Bu neyin acelesi? Kimden ne kaçırıyorsunuz? Şeker vatandır satılamaz” diye tepki gösterdi. İhaleye İş Kaya İnşaat, Tüzünler Tarım, Erser Grup-Sterk OGG, Bergiz İnşaat, Doğuş Yiyecek İçecek, Kayseri Şeker, Mutlucan Tuz Madencilik ve Albayrak Turizm teklif verdi. Açık artırmada yarış, Kayseri Şeker ile Doğuş Çay arasında geçti. En yüksek teklifi 336 milyonla Doğuş Yiyecek ve İçecek verdi.
Doğuş Yiyecek ve İçecek, 1985 yılında Rizeli iki kardeş olan Süleyman ve Alpaslan Karakan tarafından kuruldu. Türkiye’de özel kuruluşlara çay üretim izni verilmesi ile sektörün ilk özel çay şirketlerinden biri olan Doğuş Yiyecek ve İçecek’in hedefleri doğrultusunda çay grubuna ek olarak şeker, domates salçası ve cips kategorilerinde yapılan yatırımlar yer alıyor. Doğuş Yiyecek ve İçecek, Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nde cips fabrikası kurarken, 2013 yılında Patos, Cipso, Çerezos markalarının sahibi Kraft Gıda’nın hisselerinin yüzde 100’ünü satın almıştı.
Kırşehir fabrikası için ihaleye ise Doğuş Yiyecek ve İçecek, Yılmaz Çağlayan Oğulları Un, Safi Katı Yakıt Sanayi, Kayseri Şeker, Mutlucan Tuz, Tutgu Gıda, Albayrak Turizm, Fermas İnşaat, Bergiz İnşaat, Eksim Yatırım Holding, Çağlayanlar Enerji ve Gübre katıldı.
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