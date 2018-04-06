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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Aysel ALP/ANKARA
06.04.2018 - 21:19, Son Güncelleme:

Kırşehir Tutgu’ya, Bor Doğuş’a

Aysel Alp
Aysel Alp
aalp@hurriyet.com.tr
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Aysel Alp
Aysel Alp
aalp@hurriyet.com.tr
Kırşehir Tutgu’ya, Bor Doğuş’a

ÖZELLEŞTİRME İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 20 Şubat’ta 14 Şeker Fabrikası için ihale duyurusu yaptı. Bor, Kırşehir, Yozgat ve Çorum Şeker Fabrikaları için teklif verme süresi 3 Nisan’da doldu ancak yatırımcı teklifleri ve ihale tarihi açıklanmadı. İşte ÖİB, dün Niğde Bor ve Kırşehir fabrikaları için ihaleden sadece 4 saat önce duyuru yaptı. İlk ihale Bor fabrikası için yapıldı, 8 yatırımcı teklif verdi. En iyi teklifi 336 milyon lira ile Doğuş Yiyecek İçecek verdi. Kırşehir fabrikası içinse 11 teklif geldi. İhaleye en yüksek teklifi 330 milyon lira ile Tutgu Gıda verdi.

Niğde Bor Şeker Fabrikası’nın satışı için ihale gergin başladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve beraberinde 5 vekil ihale salonuna gelip, “Bu neyin acelesi? Kimden ne kaçırıyorsunuz? Şeker vatandır satılamaz” diye tepki gösterdi. İhaleye İş Kaya İnşaat, Tüzünler Tarım, Erser Grup-Sterk OGG, Bergiz İnşaat, Doğuş Yiyecek İçecek, Kayseri Şeker, Mutlucan Tuz Madencilik ve Albayrak Turizm teklif verdi. Açık artırmada yarış, Kayseri Şeker ile Doğuş Çay arasında geçti. En yüksek teklifi 336 milyonla Doğuş Yiyecek ve İçecek verdi.

Doğuş Yiyecek ve İçecek, 1985 yılında Rizeli iki kardeş olan Süleyman ve Alpaslan Karakan tarafından kuruldu. Türkiye’de özel kuruluşlara çay üretim izni verilmesi ile sektörün ilk özel çay şirketlerinden biri olan Doğuş Yiyecek ve İçecek’in hedefleri doğrultusunda çay grubuna ek olarak şeker, domates salçası ve cips kategorilerinde yapılan yatırımlar yer alıyor. Doğuş Yiyecek ve İçecek, Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nde cips fabrikası kurarken, 2013 yılında Patos, Cipso, Çerezos markalarının sahibi Kraft Gıda’nın hisselerinin yüzde 100’ünü satın almıştı.

Kırşehir fabrikası için ihaleye ise Doğuş Yiyecek ve İçecek, Yılmaz Çağlayan Oğulları Un, Safi Katı Yakıt Sanayi, Kayseri Şeker, Mutlucan Tuz, Tutgu Gıda, Albayrak Turizm, Fermas İnşaat, Bergiz İnşaat, Eksim Yatırım Holding, Çağlayanlar Enerji ve Gübre katıldı.

Aysel Alp
Aysel Alp
aalp@hurriyet.com.tr
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