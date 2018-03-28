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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
28.03.2018 - 11:19, Son Güncelleme:

Kırsal kalkınma için çok önemli açıklama

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Kırsal kalkınma için çok önemli açıklama

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'nın (KKYDP) 12'nci etabıyla ilgili çalışmalara başladıklarını belirterek, "Merkez Değerlendirme Komisyonu'nun yaptığı değerlendirmeler sonucu 2 bin 723 projeyi programa aldık. Bu projeler için 841 milyon lira hibe ödeyeceğiz. Yatırımcı katkısını da dikkate aldığımızda bu etapla 1,7 milyar liralık yatırım gerçekleşmiş olacak." ifadesini kullandı.

Bakan Fakıbaba, yaptığı yazılı açıklamada, 2006 yılından beri uygulanan programla yatırımcılara yüzde 50 hibe desteği verdiklerini bildirdi.

Fakıbaba, doğal kaynaklar ve çevrenin korunması, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenirliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasına yönelik uygulamaları hayata geçirmek için desteklerini sürdürdüklerini kaydetti. 

Program kapsamında 2006-2018 yıllarında uygulanan 11 etapta, 8 bin 462 tarıma dayalı ekonomik yatırım için 2,2 milyar lira, 261 bin 147 makine ekipman için 993 milyon lira ve 16 bin 989 bireysel sulama ekipmanı için 256 milyon lira olmak üzere toplam 3,4 milyar lira hibe desteği verildiğine işaret eden Fakıbaba, bu desteklerle hayata geçirilen yatırımların kırsal alanda 68 bin kişiye istihdam imkanı sağladığını vurguladı.

 "KIRSAL KALKINMA İÇİN DESTEKLERİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEK" 

Fakıbaba, programın 12'nci etabıyla ilgili çalışmalara da başladıklarının altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu: 
"Bu etapla ilgili tebliğ, 13 Eylül 2017'de Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ doğrultusunda yapılan başvuruları değerlendiren illerdeki proje değerlendirme komisyonları, bin 88'i altyapı ve bin 881'i ekonomik yatırım olmak üzere toplam 2 bin 969 projeyi uygun bularak Bakanlığa bildirdi. Merkez Değerlendirme Komisyonu'nun yaptığı değerlendirmeler sonucu 2 bin 723 projeyi programa aldık. Bu projeler için 841 milyon lira hibe ödeyeceğiz.

Yüzde 50 yatırımcı katkısını da dikkate aldığımızda 1,7 milyar liralık yatırım gerçekleşmiş olacaktır. Yatırımcılarımıza kolaylık sağlamak için 24 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ değişikliğiyle 1 Ekim 2018 olan iş bitirme süresini 31 Mayıs 2019 tarihine kadar uzattık." 

Kırsal kalkınma olmadan ülkenin kalkınamayacağını ifade eden Fakıbaba, bu anlayış doğrultusunda kırsal alandaki kalkınma için üreticilere ve sektöre yönelik desteklerinin artarak devam edeceğini belirtti. 

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