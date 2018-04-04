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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
04.04.2018 - 00:36, Son Güncelleme:

‘Kırmızı’ya rekor başvuru

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‘Kırmızı’ya rekor başvuru

Hürriyet öncülüğünde düzenlenen Kırmızı Ödülleri, 15. yılında reklam dünyasını daha iyiye teşvik ve motive etmek amacıyla ‘değişim’ temasıyla gerçekleştiriliyor. Sektörün deneyimli isimlerinden oluşan 82 kişilik Kırmızı Ödülleri jürisi, başvuruları değerlendirme süreci öncesinde ilk kez bir araya geldi.

REKLAM dünyasına hizmet eden tüm ajansların, çalışanlarının ve reklamverenlerin başarılarını belgeleyen, sektörün yoğun ilgi gösterdiği törenleri ile 2003 yılından bu yana düzenlenen Kırmızı Ödülleri, 15. yılında ‘değişim’ konseptiyle hayata geçecek. Ödül töreni 14 Mayıs tarihinde Uniq İstanbul’da gerçekleşecek olan Kırmızı’nın jüri buluşması 30 Mart Cuma günü Neolokal’de düzenlendi. Reklamcılık sektörünü fırsat eşitliği çerçevesinde temsil edecek her biri alanlarının önde gelen isimlerinden oluşan ve başkanlığını Kramp Ajans Başkanı Ahmet Akın’ın yaptığı 82 kişilik geniş kadrolu jüri, başvuru değerlendirme öncesinde süreç hakkında bilgilendirildi.

KALİTE YÜKSELİYOR

Buluşmada, Kırmızı Ödülleri’nin jüri kadrosundan ve temasından bahseden Hürriyet Reklam Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Zeynep Tandoğan, “15. yılı kutlanan Kırmızı, bugün 5 ayrı yarışma ile tüm sektörü kapsayan ve aynı zamanda tüm sektörün sahiplendiği bir yapıya dönüştü. Jüri üyelerimizi oluştururken Sevgili Ahmet Akın’ın başkanlığında reklam ajansları, medya satın alma ajansları, bölge ajansları ve reklamverenlerden oluşan değerli ve homojen bir yapı yaratmaya çalıştık. Her yıl sektörün en kıymetlileriyle birlikte olarak işin kalitesini yükselttiğimizi düşünüyoruz” dedi. Tandoğan, Kırmızı Ödülleri’nin 15. yılında rekor bir katılım gerçekleştiğini de belirterek, “Bu yıl 1075 başvuru aldık. Geçen yıla oranla başvurularda yüzde 18 artış sağladık. Bu rakam Kırmızı’nın 15 yıldır aldığı en yüksek katılım” diye konuştu. Tandoğan Kırmızı’nın temasını da anlatarak, “Gelişen teknoloji ve reklamcılık sektörünün dinamikleri gibi Kırmızı da 15. yılında bir değişim içerisinde. Bu nedenle ödül töreninin temasını bu yıl ‘değişim’ olarak belirledik. Sadece temamızda ve kategori içeriklerimizde değil, iletişim dilimizde de değişiklik yaptık. Sosyal medyada, jüri üyelerinin de destekleriyle hayata geçirdiğimiz kampanyayla geniş kitlelere ulaştık” dedi.

DİJİTAL BAŞVURALAR

Jüri toplantısında konuşan Kırmızı Jüri Başkanı Ahmet Akın, Kırmızı’nın 15. yılının aynı zamanda Hürriyet’in 70. yılına denk gelmesinin de çok anlamlı olduğunu söyledi ve “Reklam sektörü olarak Kırmızı’ya verdiğimiz destek bizler için de çok değerli. Bugün tüm dünyada yazılı basın, dijitalin yanında hala önemini koruyor. Geçtiğimiz günlerde Facebook’un özür ilanını kendi dijital mecraları yerine İngiliz gazetelerinde vermesi bunu bize hatırlatan küçük bir anekdot” dedi. Kırmızı’nın dünya değişkenlerine ayak uydurarak çağı yakalamasının sonuçlarına da değinen Akın, “Kırmızı yarışmaları arasına ayrı bir yarışma olarak üç yıl önce eklenen Dijital’e, Basın kategorisinden daha fazla başvuru yapılması da çok önemli bir gelişme” diye konuştu. Bu yıl Kırmızı Basın’a 266, Kırmızı Bölge’ye 220, Kırmızı Uygulamada Ustalık yarışmasına 146 Kırmızı Dijital’e 378 ve Kırmızı Kampanya’ya 65 olmak üzere toplam 1075 başvuru gerçekleşti.

KIRMIZI BASIN JÜRİSİ

- Aslı Bahar Ödiyet-Akmerkez

- Ayşe Aydın-Y&R Team Red

- Ayşe Bali-Rafineri

- Ayşegül Bahçıvanoğlu-Teknosa

- Can Faga-Publicis Istanbul

- Cem Akar-Titrifikir

- Ertuğ Tuğalan-Medina Turgul DDB

- Gülfem Tandoğan-İş GYO

- İlker Zaharya-Büro

- Kerem Özkut-Concept

- Kına Demirel-Migros

- Özgün Özkalay-Geometry Global

- Selim Ünlüsoy-Ogilvy İstanbul

- Tolga Üner-Mediacom

- Volkan Karakaşoğlu-TBWA\İstanbul

KIRMIZI BÖLGE JÜRİSİ

- Ateş Çavdar-FCB

- Ayşenur Aydın-Opet

- Berk Sürücü-San Design Company

- Bilal Uğurlu-Cosmic Creative

- Cevher Süzen-Etkin Ajans

- Çağrı Öztürk-Reta İletişim

- Doğu Göçük-Rafineri

- Efsun Tekyeten-Ak Ajans

- Fatih Yetimakman-Sinerji Creative

- Gonca Harman-Tukaş

- Güldal Siğinç-Drn Ajans / Incity Dergi

- Hasan Ege Tütüncüoğlu-Ege Medya

- Neslihan Soydaş-McCann Istanbul

- Oğuz Orkun Öcal-Orkun Ozan

- Okan Akan-Rekmar

- Oktay Aydın-Kreactif Medya Tasarım

- Tahir Yılmaz-Ankamall/ Ece Türkiye

- Zerrin Fitöz-Zer Adworks

KIRMIZI UYGULAMADA USTALIK JÜRİSİ

- Berent Baytekin-Autonomy

- Duygu Yegül-Publicis İstanbul

- Emre Irmak-Jingle Jackson

- Ergin Binyıldız-Havas İstanbul

- Erkan Kaya-Y&R Team Red

- Kenan Ünsal-Muhabbet

- Muhsin Akgün-Fotoğraf Sanatçısı

- Ozan Yurtsever-Karpat

- Özgür Atamer-Animasyon Cumhuriyeti

- Pemra Ataç Açıktan-Rabarba

- Serkan Balak-Born

- Sinem Yazıcı-Fotoğraf Sanatçısı

- Tolga Karaçelik-Yönetmen

- Uygur Yılmaz-Ajans Ultra

- Zafer Külünk-Güzel Sanatlar

KIRMIZI DİJİTAL JÜRİSİ

- Arda Erdik-Tribal Worldwide Istanbul

- Burçak Günsev-Wanda Digital

- Bülent Yar- Mindshare Türkiye

- Doğan Yalçındağ-BluTv

- Galip Bağcı-Karaca

- Güldeniz Şeşen-C-Section

- Kurtuluş Eker-Voden/Leo Burnett İstanbul

- Musa Paça-Punch İstanbul

- Ömür Kula-RGA

- Öncü Doğu Gürsoy-Pure New Media

- Rima Erdemir-Medyanet

- Sami Basut-Manajans/JWT Istanbul

- Selçuk Çelik-Nef

- Seren Köroğlu-4129Grey

- Umut Özsayar-Komputer

- Viktor Kuzu-Blab

- Yüce Zerey-Hepsiburada

KIRMIZI KAMPANYA JÜRİSİ

- Alper Eroğlu-Unilever

- Arda Öztaşkın-YKB

- Aslı Yorgancıoğlu-Rafineri

- Atakan Kural-People Initiative

- Burak Destici-Samsung

- Ebru Edgü-Carat

- Emel Göker-Happy People

- Emrah Karpuzcu-Muhabbet

- İnci Tanşu-Mediacom

- İpek Ersavaş-P&G

- Kağan Yıldızalp-PublicisOne

- Meltem Ersöz-Roche

- Oğuz Savaşan-Rabarba

- Taylan Yapıcı-Blab

- Toygun Yılmazer-TBWA\İstanbul

- Yusuf Muslubaş-MullenLowe

- Zeynep Dipçin Akdoğan-Eti

 

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