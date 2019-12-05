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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
05.12.2019 - 16:32, Son Güncelleme:

"Kırmızı otobüs" kooperatifçilik için yola çıkacak

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"Kırmızı otobüs" kooperatifçilik için yola çıkacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye Kooperatifler Fuarı'nın önünde kırmızı bir otobüsümüz var. Tren ile ulaşamadığımız yerlere bundan sonra eğitimleri o otobüsle götüreceğiz" açıklamasında bulundu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kooperatifçiliği anlatmak için daha önce Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni ile çeşitli illerde eğitimler verdiklerini belirterek, "Türkiye Kooperatifler Fuarı'nın önünde kırmızı bir otobüsümüz var. Tren ile ulaşamadığımız yerlere bundan sonra eğitimleri o otobüsle götüreceğiz." dedi.

Pekcan, bakanlık tarafından organize edilen Türkiye Kooperatifler Fuarı'nda, AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Türkiye'de 49 bin kooperatif, 6 milyon da kooperatif üyesi olduğunu dile getiren Pekcan, bakanlık çatısı altında ise 12 bin kooperatif, 1,5 milyon kooperatif üyesinin yer aldığını ifade etti.

Bakan Pekcan, fuara 171 kooperatifin katıldığını belirterek, hem kooperatiflerin kendi aralarındaki ticareti geliştirmeyi hem de e- ticaret ve perakende firmaları ile iş birliği yapmalarına imkan sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Yurt dışından fuara katılan kooperatifler de bulunduğuna dikkati çeken Pekcan, bu kooperatiflerle iş birliği anlaşmaları imzalanmaya başlandığını bildirdi.

Bakan Pekcan, Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni projesinin de 2 yıldır kooperatifçiliği yaymak için yollarda olduğuna işaret ederek, bu tren ile bir çok ilde konferanslar düzenlendiğini, çocuklara kodlama eğitimleri verildiğini anlattı. Pekcan, "Fuarın önünde kırmızı bir otobüsümüz var. Tren ile ulaşamadığımız yerlere bundan sonra eğitimleri o otobüsle götüreceğiz." diye konuştu.

Kooperatiflerin kurulmasını çok kolaylaştırdıklarını anlatan Pekcan, fuara katılan illerin stantlarının başında o illerin kendi ticaret müdürlerinin de bulunduğunu ve kooperatifçilerin her zaman yanında olacaklarını vurguladı. Pekcan, kadınlara yönelik çalışmalardan da söz ederek, bu yıl 1600 kadına kooperatifçilik eğitimi verdiklerini kaydetti. 

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