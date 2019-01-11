Kırmızı Kaliforniya solucanı ile saadet zinciri kurdular!

TÜRKİYE’DE 1990’lı yıllarda ‘Titan’ ile gündeme oturan saadet zincirlerine her geçen gün yeni bir halka ekleniyor. Mega Holding, Kairos, Coin Space ve Çiftlik Bank adı altında kurulan organizasyonlara yüz binlerce kişi para yatırdı. Benzer tüm sistemlerde oluğu gibi ilk üye olanların belli daha fazla kazandığı sistemlerin tamamı çöktü. Bu kez de, solucan yetiştiriciliği üzerine benzer bir organizasyonun kurulduğu anlaşıldı.

SOLUCAN DA ÜRETİYOR KASKO DA YAPIYOR!

Miksone Bilişim AŞ isimli 50 bin TL sermayeli şirket geçen Mart ayında kuruldu. Mersin Mezitli’de Hacı Ali Dehmen tarafından kurulan şirketin merkezi Bursa’ya taşındı yönetim kurulu başkanı ise oğlu Onur Dehmen... Şirket faaliyet alanının, solucan yetiştiriciliğinden, oto yedek parçaya, müteahhitlikten sigortacılığa kadar geniş bir çerçeve olduğu belirtiliyor. Şirketin sitesinde bu denli geniş bir çerçeveden söz edilse, sunumlarda ve hazırlanan kazanç tablolarında esas olarak solucan yetiştiriciliği satışı ve solucan gübresi alanında faaliyet gösterileceği belirtiliyor. Şirketin, yeni üye kazanmak için hazırlanan sunum tabloları ve kazanç listelerine bakıldığında, tipik bir saadet zinciri olan piramit sistem olarak kurgulandığı anlaşılıyor.



Yapılan sunumlara göre, 9 ayrı paket ile ilgili bilgi veriliyor. Hangi pakete göre ne kadar kazanç elde edileceği de tabloda yer alıyor.





BANKADA 850, SOLUCANDA 9 BİN 300 TL!

Sisteme üyelik için 250 TL, 3 bin TL, 15 bin TL, 25 bin TL, 50 bin TL gibi değişik tutarlardan 9 ayrı paketten birini satın almak gerekiyor. Örneğin 15 bin TL’lik paket alan kişiye 21 bin adet solucan verileceği belirtiliyor. 21 bin solucana ek olarak 4 bin 725 solucanın da hediye verileceği kaydediliyor. Bu paketten satın alan kişinin aylık kazancının 2 bin 790 TL olacağı vaat ediliyor. 50 bin TL’lik paket satın alan kişiye ise 70 bin solucan verileceği belirtiliyor. 70 bin solucanın dışında 19 bin 250 solucan da hediye verileceği belirtiliyor. Kazanç tablosuna göre 50 bin TL’lik paketten satın alan kişinin aylık kazancının ise 9 bin 300 TL’yi bulacağı vaat ediliyor. Oysa, 50 bin TL bankaya yatırıldığında en yüksek aylık getiri 850 TL kadar…

ÜYE YAPTIKÇA KAZAN

Yapılan sunumlarda, şirketin kazancının ise, üyelerden toplanana paralar ile solucan yetiştiriciliği yapılacağı, bu solucanların satışından elde edilecek gelirle de üyelere yüksek kâr payı dağıtılabileceği öne sürülüyor. Solucan yetiştiriciliğinde “Türkiye pazarının en büyük üreticisi olacağız” denilen şirket tanıtımlarına göre, sisteme üye

kazandırıldıkça daha fazla gelir elde edileceği belirtiliyor. Sunumlara göre, üyelere 9 ayrı gelir kapısının mevcut olduğu vaat ediliyor.

‘SAADET ZİNCİRİ DEĞİLİZ BAKIM YAPIYORUZ’

Mayıs ayı başından bu yana faaliyet gösteren Miksone’de, Manisa’da kurulacağı belirtilen solucan tesisin ise faaliyete geçmediği belirtiliyor. Sistemin lider kadrosunda, daha önce kurulan ve binlerce kişinin para yatırdığı ancak batan sistemleri organize eden kişilerin olduğu anlaşıldı.

Miksone’nin kurucusu Onur Dehmen ise, yürüttükleri faaliyetin saadet zinciri olarak değerlendirilemeyeceğini kaydetti. Yasal çerçevede faaliyet gösterdiklerini kaydeden Dehmen, sisteme para yatıran kişi sayısının ise 13 bin değil bin 300 seviyesinde olduğunu kaydetti.

Dehmen, para yatıran kişilerin yatırımcı olmadığını, şirket olarak bu kişilere bakım hizmeti verdiklerin aktardı. Dehmen, toplanan paranın ise ticari sır kapsamında kaldığını bu nedenle açıklayamayacağını aktardı. Dehmen, Manisa’da kuracakları tesisin faaliyet geçip geçmediği ile ilgili net bilgi vermedi. Dehmen, iş yeri ruhsatını ise aldıklarını öne sürdü. Dehmen'in bir süre önce "1453 Osmanlı Dibek Kahvesi" adı ile cafe açtığı anlaşıldı.

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