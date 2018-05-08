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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
08.05.2018 - 16:18, Son Güncelleme:

Kırmızı et ve süt için 10 kritik öneri

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Kırmızı et ve süt için 10 kritik öneri

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (SETBİR)? Başkanı Tarık Tezel, 24 Haziran seçimleri öncesi adaylara, süt ve kırmızı ette yapılması gerekenlere ilişkin 10 öneride bulundu.

Tezel, yazılı açıklamasında, 24 Haziran'dan sonra Türkiye'nin yeni dönemin kapısını aralayacağını belirtti. Yeni dönemde yönetimi üstlenecek olanların önündeki görevlerden birinin de halkın kaliteli ve hesaplı süt ve kırmızı et ürünlerini tüketerek, dengeli beslenmesini sağlamak olduğuna işaret eden Tezel, sektörün tüm girdi kaynaklarında uluslararası standartlarda üretim modellerinin geliştirilmesine ihtiyaç bulunduğunu savundu. 

SETBİR olarak mevcut durumu daha da iyileştirebileceklerine inandıklarını vurgulayan Tezel, seçim sonrası ülke yönetimini üstlenecek kadrolara 10 maddelik öneride bulundu. Tezel, bu maddeleri şöyle sıraladı: 

"Hayvansal protein ürünlerinde KDV'yi sıfırlamak, tüm tarımsal ürünlerde fiyatlandırmayı kalite odaklı bir sisteme kavuşturmak, halk sağlığını tehdit eden uygulamalar ve ambalajsız ürün satışını engelleyerek kayıt dışını ortadan kaldırmak, regülasyonu, hayvancılıktaki dönemsel arz-talep dengesini gözeterek fiyat istikrarını sağlayacak şekilde yeniden yapılandırmak, süt ve kırmızı et ürünlerinin niteliğine ve üretimine ilişkin bilgi kirliliğini önlemek, taklit ve tağşişin önüne geçmek, meraları, ıslah amaçlı hayvancılık işletmelerine kiralamak, yem bitkisi üretiminde hayvancılığa dayalı bir ürün deseni yaratmak, etçi, sütçü ve kombine damızlıkların yetiştirilmesine yönelik hayvan ıslah projelerini yaygınlaştırmak, buzağı ölümlerini azaltmak." 

Tezel, söz konusu önerilerin hayata geçirilmesi durumunda, 2023'te Türkiye'nin, damızlık sığır ihtiyacını öz kaynaklarıyla karşılayabilen, toplam 28 milyon büyükbaş hayvana sahip, yılda 26 milyon ton süt, 2,3 milyon ton kırmızı et üreten, rekabetçi bir ülke olabileceğini kaydetti. 

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