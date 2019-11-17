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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
17.11.2019 - 11:09, Son Güncelleme:

Kırmızı et üretiminde "büyüme" stratejisi

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Kırmızı et üretiminde "büyüme" stratejisi

Kırmızı et üretiminin artırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla hayvancılık işletme ölçeklerinin büyütülmesi ve uzmanlaşmanın sağlanmasına yönelik destek modelleri hayata geçirilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı, et arzının artırılarak üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalara ek olarak yeni stratejileri uygulamaya koymaya hazırlanıyor.

AA muhabirinin, Bakanlık ve Türkiye İstatistik Kurumu verileri ile 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, büyükbaş hayvan varlığının çoğaltılması ve kırmızı et üretiminin artırılması amacıyla kısa vadeli çözüm olarak yapılan ithalat yerine, yurt içinde üretim sürdürülebilir şekilde geliştirilecek. Bu doğrultuda hayvancılık işletme ölçeklerinin büyütülmesi ve uzmanlaşmanın sağlanması yönünde destek modellerinin uygulamaya konulması planlanıyor.

Özellikle etçi ve kombine tip sığır yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılmasına yönelik destekleme programlarında değişiklikler öngörülüyor.

Sığırlarda üremeye bağlı kayıpların azaltılması ve suni tohumlama sonucu doğan etçi, kombine ırklar ve bunların melez oranlarının artırılması amacıyla buzağı, aşı ve hastalıktan ari işletme desteklerinin kriterleri yeniden belirlenecek ve destek tutarları artırılacak.

İlk buzağılama yaşı ve iki buzağılama arası süreye uyum hususu destekleme ödemelerinden yararlanabilmenin ön koşulu olarak belirlenecek.

Sığır etine ikame olabilecek koyun ve keçi arzının artırılması için de çalışmalar yoğunlaştırılacak.

KIRMIZI ET ÜRETİMİNDE ARTIŞ HEDEFİ

Uygulamaya konulacak stratejiyle kırmızı et üretiminde artış sağlanması ve ihtiyacın yurt içinden karşılanması hedefleniyor. 10 yıllık verilere bakıldığında, özellikle sığır etinde üretim öne çıkarken, diğer kırmızı et kaynakları sınırlı artış bekleniyor.

Türkiye'de 2010 yılında 780 bin 719 ton olan toplam kırmızı et üretimi, geçen yıl sonu itibarıyla yüzde 43,3 artışla 1 milyon 118 bin 695 tona yükseldi. 10 yıllık dönemde toplam kırmızı et üretimi 10 milyon tona yaklaştı. Bunun yüzde 87,3'ünden fazlasını sığır eti, yüzde 10,1'ini koyun, yüzde 2,5'ini keçi eti oluşturdu. Manda eti üretimi ise az miktarda gerçekleşti.

10 yıl öncesine göre sığır eti üretimi yüzde 62,2 artışla 618 bin 583 tondan 2018 sonu itibarıyla 1 milyon 3 bin 859 tona çıktı. Bu yılın 9 aylık döneminde de 813 bin ton sığır eti üretimi kayıtlara geçti.

Keçi eti üretimi 2010 yılına göre yüzde 41,1 azalarak 23 bin 61 tondan geçen yıl sonu itibarıyla 13 bin 603 tona, koyun eti üretimi yüzde 25,7 düşüşle 135 bin 688 tondan 100 bin 831 tona ve manda eti üretimi yüzde 88,1 azalışla 3 bin 387 tondan 402 tona geriledi.

Bu yılın 9 aylık döneminde ise koyun ve keçi eti üretiminde geçen yılın aynı dönemine göre artışlar dikkati çekti.

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