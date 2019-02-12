Kırmızı et üretimi düşüşe geçti
Kırmızı et üretimi dördüncü çeyrekte yıllık yüzde 12.1 azaldı.
Türkiye’de toplam kırmızı et üretimi, geçen yılın dördüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12.1 azalarak 259 bin 672 ton olarak tahmin edildi.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2018 kırmızı et üretimiyle ilgili verilerine göre 2018 yılı dördüncü çeyreğinde kırmızı et üretimi, kurban bayramının içinde olduğu bir önceki çeyreğe göre yüzde 23.5, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12.1 azaldı.
Toplam kırmızı et üretimi içinde sadece kesimhanelerde üretilen kırmızı et miktarı ise 185 bin 324 ton oldu.
TÜİK verilerine göre dördüncü çeyrekte sığır eti üretimi bir önceki çeyreğe göre yüzde 21.8, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7.8 azaldı.
2018 Dördüncü Çeyreğinde koyun eti üretimi bir önceki çeyreğe göre yüzde 37.3, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 31.2 azaldı. (Grafik)
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