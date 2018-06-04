Kırmızı ‘değişimin’ öncüsü oldu

BU yıl 15’incisi düzenlenen reklam sektörünü kucaklayan Kırmızı Ödülleri’nin 16’ncısı için çalışmalar başladı. Kırmızı Ödülleri’nin 15’inci yılında “değişimi” öne çıkardıklarını anlatan Hürriyet Reklam Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Zeynep Tandoğan, “Geleceğin mecralarındaki yaratıcılığı ödüllendiren bir Kırmızı için değişimin rengi kırmızı diyoruz, değişimi sahipleniyoruz. Sektörde oldukça sevilen ve beklenilen bir yarışma Kırmızı” dedi.

SEKTÖRLE BİRLİKTE BÜYÜYOR

Zeynep Tandoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “İlk kez Basın olarak yola çıktı ancak süreç içerisinde İstanbul dışındaki ajansların katılımını sağlayan Bölge yarışması; en iyi uygulamaları ödüllendiren Uygulamada Ustalık yarışmasına; dijitalin büyümesi ile websitesinden veri kullanımı ile oluşan yaratıcılığa kadar her alanı kapsayan Dijital yarışmaya ve son olarak bir bütün olarak iyi etki ve etkileşim yaratmış Kampanyaları ödüllendiren beş ana başlıklı bir yarışmaya dönüştü. Hem fiziksel hem de içerik olarak oldukça kapsayıcı bir yarışmaya dönüşen Kırmızı, bunu her zaman sektörün desteği ve katkısı ile başarabilmiştir. Bu sebeple bu değişimde fikir beyan eden, çaba harcayan, zaman ayıran, katkılarını esirgemeyen ve tabi ki yarışmaya katılan tüm ajanslara, reklamverenlere ve iletişim ortaklarımıza teşekkür etmemiz gerekiyor. Sektörle beraber değişiyor, sektörle beraber büyüyoruz.”

1075 BAŞVURU ALDIK

Bu yıl başvuru sayısının önemine dikkat çeken Zeynep Tandoğan, şöyle devam etti: “Son iki yıldır kategori sayılarını oldukça azaltmamıza rağmen, başvuruların artıyor olması çok önemli, çok değerli. 1075 başvuru aldık, bunların 378’i Dijital yarışmamıza oldu. Genelde yüzde 18 başvuru sayımızı artırdık, yüzde 57 artışla Dijital başvurular, yüzde 53 artışla uygulamada ustalık başvuruları etkiliydi sayıyı artırmamızda. Uygulamada Ustalık yarışmamıza kattığımız dört dijital ustalık kategorisi yapımcı firmaların da katılımına olanak sağladı. Gelişimin açık olduğu bu alandaki ustalığı ve buna emek harcayan ustaların ödüllendirilmesini önemli buluyoruz. Bölge ve Kampanya yarışmalarımızda da katılım arttı ancak beklediğimiz üzere, Basın yarışmasında az da olsa bir daralma var. Bu da aslında mecra karmasında basının biraz daha azalmasının daha az yaratıcı iş karşımıza çıkarmasından kaynaklanan doğal bir sonuç.”

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Gelecek yıl için de çalışmaların başladığını anlatan Tandoğan, “Bu yılki Kırmızı Ödülleri’nin Jüri Başkanlığı görevini sevgili Ahmet Akın yürüttü ve muhteşem bir iş çıkardı. Biz hem jüri sürecinin ilerleyişinden hem de çıkan sonuçlardan oldukça memnunuz, bu sebeple başta başkanımız olmak üzere tüm jürimize değerli vakitleri ve emekleri için çok teşekkür ediyoruz. Bu yıl ilk kez tüm kırmızı ve jüri özel ödülü kazanmış işlerin reklamverenlerine de ödül heykelciği verdik. Geçtiğimiz yıl sadece Kıpkırmızı ödüllerinde veriyorduk, bu önemli bir değişiklik oldu aslında. Biraz geç kaldığımızı düşünüyorum çünkü tüm bu yaratıcı süreçler reklamverenlerimizin ihtiyaçları ve yatırımları sonucu ortaya çıkıyor. Uzun zamandır markaların iletişim birimleri ile yaratıcı ajanslar medya planlama ajanslarını da yanlarına alarak bir sinerji içerisinde çalışıyorlar, başarılı işler de bu sinerjiden çıkıyor. 16. Kırmızı için çalışmalarımıza başladık. Umut ediyoruz ki her yıl yinelenen değil yenilenen bir Kırmızı ile sektöre hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu vesile ile bu sene ödül kazanmış tüm işlerin yaratıcılarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi.