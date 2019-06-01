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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
01.06.2019 - 11:50, Son Güncelleme:

Kırkağaç kavununa "tescil" denetimi

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Kırkağaç kavununa "tescil" denetimi

Dayanıklı olması, aroması ve sert kabuğuyla diğerlerinden ayrılan ve bu özellikleriyle 2008 yılında coğrafi işaret tescili alınan Kırkağaç kavununun ekiminde kullanılan tohumlar, ilçe belediyesi tarafından oluşturulan komisyon tarafından denetleniyor.

Manisa'da, dayanıklılığı ve aromasıyla tescillenen Kırkağaç kavunu ekiminde kullanılan tohumlar, oluşturulan komisyon tarafından denetleniyor.

Her yıl ortalama 10 bin dönüm alanda 30 bin tona yakın kavun üretiminin gerçekleştirildiği ilçedeki üreticiler, Kırkağaç Ziraat Odasından aldıkları tohumları, tarlaya ekmeden önce Kırkağaç Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde tescil başvurusu yapıyor.

Oluşturulan komisyon tarafından kontrol edilip onaylanan tohumlar, sabahın erken saatlerinde büyük bir özenle toprakla buluşturuluyor.
Kavun ekiminin başladığı bölgeye giden belediye ekipleri de tescilli ürünün kullanılıp kullanılmadığını sahada denetliyor.

Ağustos ayının ortasında hasadına başlanan Kırkağaç kavununun büyük bölümü, kış döneminde pazara sunuluyor. Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırkağaç kavununun, geç hasat özelliği, uzun raf ömrü, tadı ve aromasıyla diğerlerinden ayrıldığını söyledi.

Ürünün bölgedeki çiftçi için çok önemli olduğuna işaret eden Gedüz, "Coğrafi işaretle tescillediğimiz kavunu korumak için büyük çaba sarf ediyoruz. Tohum ekim işlemleri sırasında kullanılan tohumları kontrol ediyoruz, coğrafi tescilli ürüne aykırı tohum kullanılmasına izin vermiyoruz. Kırkağaç kavununun bu yıl da üreticimizin yüzünü güldüreceğine inanıyoruz. Ekim işlemi devam ettiğinden denetimler de sürecek." diye konuştu.

Gedüz, 15 Ağustos'tan sonra tezgahta yerini almaya başlayacak kavunda coğrafi etiketin kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı. Kırkağaç Kavunu Tescil Komisyonu Üyesi ve ziraat mühendisi Muharrem Yalçın da ilçe belediye öncülüğünde yapılan denetimlerin sıkı bir şekilde devam ettiğini dile getirdi.

Yerel tohumun daha da yaygınlaşmasını istediklerini vurgulayan Yalçın, "Çiftçimizin hassasiyeti bizi memnun ediyor. Kontrollerde herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz." dedi.

Kavun üreticisi Alaatin Sarıaslan ise ilçeyle anılan kavunu korumak için büyük bir özen gösterdiklerini belirterek, "Kavun tohumu doğal olarak kendi topraklarımızda yetişen eski kavunlardan elde ediliyor. Yani tohumlarımız 50 yıl öncekilerle aynı." ifadelerini kullandı.

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