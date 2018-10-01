Kırıkkale'nin tuzu lüks restoranlarda

Hizmet sektöründe birçok farklı alanda faaliyetlerde bulunan Oktay Gözüyukarı, kızı Sibel Gözüyukarı sayesinde üretime yöneldi. Türkiye’de ve dünyada nadir bulunan ‘doğal kaynak tuzu’ için Kırıkkale’nin Delice ilçesinde üretim tesisi kuran ve piyasaya giren Mayi Tuz, hızlı bir büyüme performansı sergiledi. Tuzlar önce gurme marketlerde yerini aldı. Ardından Türkiye’de zincir restoranların mutfağına girdi. Bugün Amerika’ya da tuz ihracatı yapan Mayi Tuz, Amerika’dan Rusya’ya birçok lüks restoranların sofralarında da kullanılmaya başlandı. Şirketin kuruluşunu ve büyüme hikayesini anlatan Sibel Gözüyukarı, şunları söyledi:

GURME MARKETLERE GİRDİ

“Uzun yıllardır aile mesleğimiz olan akaryakıt sektöründe hizmet veren bir şirketimiz vardı. Ancak babamın içinde hep üretim yapmak, bir marka kurmak ve ihracat yapma tutkusu vardı. Sağlığa ve sağlıklı beslenmeye olan tutkum beni bu alana yönlendirdi. Marka için ön hazırlık döneminde çok titiz çalıştık, marka oluşturma süreci yaklaşık 2 yıl sürdü. Sonunda hedeflediğimiz, herkesin güvenle kullanabileceği bir ürün piyasaya sunduk. Sektöre ilk girdiğimiz dönemde gurme marketlerin raflarında yerimizi aldık. Bugün Türkiye’nin birçok lüks restoranı ve zincir restoranlarındaki tuzu üretiyoruz.





GÜNLÜK 10 TON ÜRETİM

Kırıkkale Delice bölgesinde 300 dönüm bir arsa üzerine kurduk üretim tesisini. Toprağının alkali yapısından dolayı da minerali oldukça zengin. Sadece Kırıkkale Delice bölgesinde olmasından dolayı da, başka bir yerde tesisimiz yok. Tuz üretimine ilk başladığımızda günlük tuz üretimimiz 3 tondu, talepler doğrultusunda günlük üretimimizi 10 tona çıkardık. Bugün Amerika ve Rusya’ya ihracatımız var. Amerika’da hem marketlerde hem restoranlarda ürünümüz kullanılıyor. Rusya’da ise lüks restoranların sofralarına girdik. Kore, Rusya, Irak ve Japonya ile görüşmelerimiz devam ediyor. Ciro hedefimiz 60 milyon lira. Bu rakamı hızla arttırmayı planlıyoruz.”





SEKTÖRÜN BÜYÜKLÜĞÜ 150 MİLYON LİRAYI BULUYOR

Bugüne kadar önemli çalışmalara imza attıklarını anlatan Oktay Gözüyukarı, şu değerlendirmeyi yaptı: “Türkiye’de tuz sektörünün organize perakende içerisindeki ekonomik büyüklüğü yaklaşık 150 milyon lira seviyesinde. Türkiye, tuz konusunda oldukça zengin bir ülke. Türkiye’deki üç ayrı tuz üretim kaynağından çıkartılan tuz miktarı yaklaşık 3.6 milyon ton civarında. Bunun da 2.5 milyon tonluk kısmını göltuzu, geri kalanını ise eşit sayılabilecek miktarlarda deniz ve kaya tuzu oluşturuyor. Tuz sektöründe yanlış bilinen birçok konu bulunuyor. Bu alanda bilinçlendirme çalışmaları yapılması gerekiyor.”