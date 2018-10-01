Kırıkkale'nin tuzu lüks restoranlarda

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKırıkkale'nin tuzu lüks restoranlarda
GeriEkonomi Kırıkkale'nin tuzu lüks restoranlarda
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
01.10.2018 - 22:18, Son Güncelleme:

Kırıkkale'nin tuzu lüks restoranlarda

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kırıkkale'nin tuzu lüks restoranlarda

Hizmet sektöründe faaliyet gösteren babası Oktay Gözüyukarı’yı üretime yönlendiren Sibel Gözüyukarı, uzun süre üzerinde çalıştığı tuz markasıyla bugün Amerika ve Rusya’nın lüks restoranlarına girmeyi başardı. Dünyada nadir bulunan ‘doğal kaynak tuzu’ için Kırıkkale’nin Delice ilçesinde üretim tesisi kuran Mayi Tuz’un ciro hedefi ise 60 milyon TL.

Hizmet sektöründe birçok farklı alanda faaliyetlerde bulunan Oktay Gözüyukarı, kızı Sibel Gözüyukarı sayesinde üretime yöneldi. Türkiye’de ve dünyada nadir bulunan ‘doğal kaynak tuzu’ için Kırıkkale’nin Delice ilçesinde üretim tesisi kuran ve piyasaya giren Mayi Tuz, hızlı bir büyüme performansı sergiledi. Tuzlar önce gurme marketlerde yerini aldı. Ardından Türkiye’de zincir restoranların mutfağına girdi. Bugün Amerika’ya da tuz ihracatı yapan Mayi Tuz, Amerika’dan Rusya’ya birçok lüks restoranların sofralarında da kullanılmaya başlandı. Şirketin kuruluşunu ve büyüme hikayesini anlatan Sibel Gözüyukarı, şunları söyledi:

GURME MARKETLERE GİRDİ

“Uzun yıllardır aile mesleğimiz olan akaryakıt sektöründe hizmet veren bir şirketimiz vardı. Ancak babamın içinde hep üretim yapmak, bir marka kurmak ve ihracat yapma tutkusu vardı. Sağlığa ve sağlıklı beslenmeye olan tutkum beni bu alana yönlendirdi. Marka için ön hazırlık döneminde çok titiz çalıştık, marka oluşturma süreci yaklaşık 2 yıl sürdü. Sonunda hedeflediğimiz, herkesin güvenle kullanabileceği bir ürün piyasaya sunduk. Sektöre ilk girdiğimiz dönemde gurme marketlerin raflarında yerimizi aldık. Bugün Türkiye’nin birçok lüks restoranı ve zincir restoranlarındaki tuzu üretiyoruz.

Kırıkkalenin tuzu lüks restoranlarda

GÜNLÜK 10 TON ÜRETİM

Kırıkkale Delice bölgesinde 300 dönüm bir arsa üzerine kurduk üretim tesisini. Toprağının alkali yapısından dolayı da minerali oldukça zengin. Sadece Kırıkkale Delice bölgesinde olmasından dolayı da, başka bir yerde tesisimiz yok. Tuz üretimine ilk başladığımızda günlük tuz üretimimiz 3 tondu, talepler doğrultusunda günlük üretimimizi 10 tona çıkardık. Bugün Amerika ve Rusya’ya ihracatımız var. Amerika’da hem marketlerde hem restoranlarda ürünümüz kullanılıyor. Rusya’da ise lüks restoranların sofralarına girdik. Kore, Rusya, Irak ve Japonya ile görüşmelerimiz devam ediyor. Ciro hedefimiz 60 milyon lira. Bu rakamı hızla arttırmayı planlıyoruz.”

Kırıkkalenin tuzu lüks restoranlarda

SEKTÖRÜN BÜYÜKLÜĞÜ 150 MİLYON LİRAYI BULUYOR

Bugüne kadar önemli çalışmalara imza attıklarını anlatan Oktay Gözüyukarı, şu değerlendirmeyi yaptı: “Türkiye’de tuz sektörünün organize perakende içerisindeki ekonomik büyüklüğü yaklaşık 150 milyon lira seviyesinde. Türkiye, tuz konusunda oldukça zengin bir ülke. Türkiye’deki üç ayrı tuz üretim kaynağından çıkartılan tuz miktarı yaklaşık 3.6 milyon ton civarında. Bunun da 2.5 milyon tonluk kısmını göltuzu, geri kalanını ise eşit sayılabilecek miktarlarda deniz ve kaya tuzu oluşturuyor. Tuz sektöründe yanlış bilinen birçok konu bulunuyor. Bu alanda bilinçlendirme çalışmaları yapılması gerekiyor.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ekmekte fiyat kapışması

Elektrik ve doğalgaza zam

İhracatta bahar rekoru

Teknolojik yalıtım önerisi