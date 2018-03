Kırık nota sakin duruş

ULUSLARARASI kredi derecelendirme kurumu Moody’s önceki akşam beklenmedik bir açıklamayla Türkiye’nin kredi notunu ‘Ba1’den ‘Ba2’ye indirdi ve görünümü de ‘negatif’ten ‘durağan’a çıkardı. Gece geç saatlerde gelen kararı piyasa ise sakin karşıladı. Dolar, gün içinde hafif dalgalanmalar yaşadı ve en yüksek 3.8215 lira seviyesini gördü. Euro ise 4.7409 lira ile tarihi zirvesine yükseldi, ancak Euro bir süredir değer kaybeden dolara karşı uluslararası piyasalarda da güçlü konumda. Borsa İstanbul güne yüzde 0.1 yükselişle başladı ancak ikinci seansta yönünü aşağıya döndü. Bankalararası piyasada dolarda son işlemler 3.8133 liradan, Euro’da 4.7245 liradan yapılırken, Borsa İstanbul günü yüzde 0.24 düşüşle kapattı. Moody’s’in kararı en çok tahvil piyasasını etkiledi. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi 21 baz puan artışla sert bir şekilde 24 Ocak’tan beri en yüksek seviye olan yüzde 13.53’e ve 10 yıllık devlet tahvili faizi 12 baz puan artışla yüzde 12.32’ye yükseldi. Tahvil piyasasında da son işlemler 2 yıllıkta yüzde 13.5, 10 yıllıkta yüzde 12.34’ten yapıldı. Uluslararası piyasalar da ABD’nin çelik ve alüminyumda ek vergi kararının etkileri görüldü.

NEDEN ETKİLEMEDİ

Piyasanın kararı sakin karışlamasının nedeni ne? Analistler öncelikle 2008 krizi ve 2011’de Yunanistan örneği nedeniyle reyting kuruluşlarının güven ve itibar kaybına uğradığını dile getirirken beklenmedik bir zamanda yapılan not düşüşünü de ‘siyasi’ olarak değerlendiriyor.

Meksa Yatırım Analisti Zeynel Balcı, piyasanın etkilenmemesine ilişkin şunları söyledi: “Çünkü Türkiye yatırım yapılabilir ülke notunun altına girmişti. Bir de Türkiye’ye yatırım yapılabilir notu verildiğinde de yabancı girişi artmamış azalmıştı. Hatırlarsınız, 15 Temmuz’un da hemen ertesinde daha piyasanın durumu görülmeden S&P not kırmıştı. Reyting şirketlerinin inandırıcılığı yok ama yok saymayacağız bu kararı. Tüm dünya görüyor. Brezilya’yı da aynı gerekçeyle düşürmüştü, aynı şablonu bize getirmiş. Ben bu karara peşinden ne gelir diye bakıyorum. Siyası gözle bakılıyorsa yansımaları olabilir.”

DİĞER ÜLKELERDEN POZİTİF AYRIŞIYORUZ

GEDİK Yatırım Müdür Yardımcısı Beste Naz Köksal Moody’s sene başında Türkiye değerlendirme takvimini açıklamadığını hatırlatarak cuma günü açıklama ritüelini de bozduğunu belirtti. Köksal, “Türkiye’nin hali hazırda S&P, Moody’s ve Fitch’ten yatırım yapılabilir notu bulunmuyor. 15 Temmuz darbesi ardından reform adımlarını beklemeden not indirimine giden Moody’s ‘in kararı o dönem faiz, kur ve borsa cephesinde olumsuz fiyatlama yaratmış ve en kötü senaryo fiyatlanıp geride kalmıştı. Moody’s’in not indirme gerekçelerinin en başında siyasi kurumlardaki erozyon ve politik risklerdeki artışın olduğunu görüyoruz. Sonrasında artan cari açık gerekçesiyle ekonominin dışsal şoklara karşı daha kırılgan hale geldiğini belirtmesiyle yeni bir cümle görmediğimizi söyleyebiliriz. Bununla birlikte Moody’s’ten Ba2 notuna sahip ülkeleri Türkiye ile karşılaştırdığımızda; Türk ekonomisinin her daim yumuşak karnı olan enflasyon konusunda gruptan negatif ayrışırken, büyüme ve kamu açığı/GSYH konusunda Moody’s ‘in aynı tefeye koyduğu ülkelerden oldukça pozitif ayrışıyoruz.”

KISA VADEDE BİR MİKTAR BASKI YARATIR

GARANTİ Yatırım’ın sakinliği şöyle yorumladı: “Bunu, hem not indirimi gerekçelerinin yeni argümanlar içermemesine, hem de Ba1 ile Ba2 arasında piyasa açısından anlamlı bir fark olmamasına bağlayabiliriz. 3 ana kredi derecelendirme kurumu da Türkiye’yi yatırım yapılabilir statüsünün altında değerlendiriyor. Piyasa algılaması ve fiyatlamasına göre yakın zamanda bu kurumların bir not artırımına gitmeleri olası değil. Bu nedenle Moody’s kararının kısa vadede piyasalarımızda bir miktar baskı yaratacağını, sonrasında ise yine yurtdışı gelişmelerin ve Türkiye’ye dair jeopolitik haber akışının ön plana çıkacağını düşünüyoruz.”

BİRLEŞMELER KESİLMEYECEK

NOTUMUZ kırılsa da iyi haberler gelmeye devam ediyor. Yatırım bankacılığı ve varlık yönetimi alanlarında hizmet veren Ünlü&Co’nun Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Ünlü, yılın ilk yarısında danışmanlığını yaptıkları üç-dört satın alma/birleşme işleminin imzalanmasını beklediklerini belirterek bunların toplamının 2 milyar dolar büyüklüğünde olacağını söyledi. Reuters’la gerçekleştirdiği söyleşide Ünlü, bunların özellikle altyapı ve tüketim sektörlerinde olacağını belirterek, “Yılın ilk yarısında 3-4 M&A işlemi imzalarız diye düşünüyoruz. Sadece birinin işlem büyüklüğü 1 milyar dolar, diğeri 500 milyon dolara yakın, bir diğeri de 100-200 milyon dolar arasında” dedi.