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HaberlerEkonomi HaberleriKırgızistan'da yatırımlar yüzde 67,3 artışla 557 milyon dolar oldu
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Ekonomi
AA
25.12.2019 - 11:07, Son Güncelleme:

Kırgızistan'da yatırımlar yüzde 67,3 artışla 557 milyon dolar oldu

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Kırgızistan'da yatırımlar yüzde 67,3 artışla 557 milyon dolar oldu

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, yatırımların bu yılın ocak-eylül döneminde 2018'in aynı dönemine göre yüzde 67,3 artarak 557 milyon dolar olduğunu bildirdi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Cumhurbaşkanlığı Kongre Merkezi'nde düzenlediği yıl sonu basın toplantısında, ülkedeki yatırımları değerlendirdi.

Ülkede bu yıl yatırım miktarının arttığını vurgulayan Ceenbekov, "Bu yılın 9 ayında yatırım miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67,3 arttı. Böylece toplam yatırım miktarı 557 milyon dolar oldu." dedi.

Ceenbekov, yatırımların yüzde 61'inin ülkenin bölgesel kalkınma projelerine gittiğini bildirdi.

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