Kırgızistan’a otel yatırımı
Türkiye’de bilişim, telekomünikasyon, mobil iletişim ve inşaat şirketlerini bünyesinde bulunduran Mıstaçoğlu Şirketler Grubu, Kırgızistan’da Sheraton Bishkek Hotel’i yatırımı yapıyor.
Kırgızistan’da 2012 yılında yatırımlarına başlayan 2013’te ülkenin ilk AVM’lerinden BishkekPark AVM ve BishkekPark Residence projelerini hayata geçiren Mıstaçoğlu Şirketler Grubu, dünya genelinde 129 ülkede 6 bin 700 oteli bulunan Marriott Grubu ile yaptığı anlaşma ile Sheraton Bishkek Hotel’i 2019 yılının ilk yarısında açmaya hazırlanıyor. Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te bulunan Sheraton Bishkek Hotel’in, Tanrı Dağları manzaralarına sahip olduğunu belirten şirket yatırımcıları, “Sheraton Bishkek Hotel, iş dünyasının kalbi Kievskaya Caddesi’nde yer alan BishkekPark Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin üstünde 22 katlı yapısı ile Kırgızistan’ın en yüksek binası olacak. Toplam 17 bin 500 metrekare kullanım alanına sahip Sheraton Bishkek Hotel standart, superior, süit ve kral dairesi seçenekleri ile toplam 183 oda ile hizmet verecek. Bin kişi kapasiteli kongre merkezi, balo salonu ve farklı büyüklüklerdeki toplantı salonları ile her türlü organizasyona ev sahipliği yapacak otel, 22’inci katında bulunan Sheraton Club Lounge’yla restoran hizmeti de vereceğiz. Blue Sky Roof isimi bir barın da bulunduğu otelde, fitness, yüzme havuzu, sauna ve buhar odaları ve SPA olanaklarını da sunuyoruz” dedi.
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