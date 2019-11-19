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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
19.11.2019 - 09:25, Son Güncelleme:

Kırgızistan reformları hızlandırmak için destek arıyor

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Kırgızistan reformları hızlandırmak için destek arıyor

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, ülkede orta ve uzun vadede reformlar için yaklaşık 5,5 milyar dolar mali destek gerektiğini açıkladı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, donör ülkelerden ve uluslararası kuruluşlardan orta ve uzun vadede reformları hızlandırmak için finansal desteğe ihtiyaç duyduklarını bildirdi.

Ala-Arça Cumhurbaşkanlığı Kongre Salonu'nda düzenlenen "Reformları Hızlandırmak İçin Sürdürülebilir Kalkınma" başlıklı uluslararası foruma, hükümet üyeleri, diplomatlar, yabancı misyon şefleri, yerli ve yabancı sivil toplum kuruluşları ve iş adamları katıldı.

Ceenbekov, yaptığı konuşmada, gelecek 5 yılda bölgesel kalkınma, ekonomi, ihracat, eğitim, sağlık, yolsuzlukla mücadele, dijitalleşme, sosyal kalkınma, güvenlik, altyapı, enerji ve seçim konularında hedeflerini, beklentilerini ve yapılacakları anlattı.

Kırgızistan'ın bağımsızlık tarihinde ülkenin kalkınmasına destek olan uluslararası kurumlara ve ülkelere teşekkürlerini ileten Ceenbekov, ülkede reformların hızlandırılması için yardıma ihtiyaç duyduklarının altını çizdi.

Ceenbekov, ülkede insan haklarını, siyasi çoğulculuğu ve ifade özgürlüğünü korumaya devam edecekleri taahhüdünde bulundu.

Orta vadede bölgelerin kalkınmasına öncelik vermeye devam edeceklerini vurgulayan Ceenbekov, 5 yılda 345 köyün içme su ihtiyacının giderilmesi için 450 milyon dolar, CASA-1000 projesinin doğrultusunda Güneydoğu Asya'ya elektrik enerjisini ihraç edebilmek ve ülkedeki 3 ayrı hidroelektrik santralinin yenilenmesi için 4 milyar 500 milyon dolar, ülkenin güneyi ile kuzeyini birbirine bağlayacak ikinci kara yolunun süren inşaatı ve ülkenin tatil merkezi Issık Göl'ün etrafındaki kara yolunun yenilenmesi için 500 milyon dolar gerekli olduğunu aktardı.

Ceenbekov, böylece ülkede orta ve uzun vadede reformlara yaklaşık 5,5 milyar dolar mali destek gerekli olduğunu bildirdi.

"DİJİTALLEŞMEYE DESTEK OLMAK İSTİYORUZ"

Avrupa Birliği (AB) Orta Asya Özel Temsilcisi Peter Burian da Kırgızistan'da şeffaflığı artırmak için dijitalleşme süreçlerine destek olmayı istediklerini belirtti.
Reformların gelişmesi için devlet yöneticilerinin iradesini gördüğüne işaret eden Burian, Kırgızistan'ın dijitalleşme modernizasyonuna ek mali destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.

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