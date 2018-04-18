Kirazlı Göleti çitçinin yüzünü güldürecek
Erzurum'un Uzundere ilçesinde yapımı süren Kirazlı Göleti ile bin dekar zirai arazinin suyla buluşacağı bildirildi.
Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kirazlı Göleti'nin 30 metre yüksekliğinde olacağı belirtildi.
Projede yüzde 60 fiziki gerçekleşme sağlandığı aktarılan açıklamada, "Projede gövde ve sıyırma kazıları tamamlanarak, dolgu imalatına başlandı, bu yıl yol imalatları ile dolu savak imalatının bitirilmesi planlanıyor.
Kirazlı Göleti tamamlandığında, yörede bin dekar zirai arazi modern sulama sistemine kavuşacak." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da 1 milyon 809 bin lira yatırım bedelli göleti, bu yıl sonunda hizmete almayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Bakanlığıma bağlı DSİ Genel Müdürlüğünce inşa edilen ve hizmete aldığımız baraj ve sulama tesisleriyle yöre halkının refahına katkıda bulunarak, çiftçilerimizin yüzünü güldürüyoruz. Kirazlı Göleti ile milli ekonomiye yılda 600 bin TL katkı ve 300 kişiye de istihdam alanı sağlanacak."
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