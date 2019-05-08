Kiraz üretiminde hedef Çin pazarı

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı İzmir - Bornova Zirai Mücadele ve Araştırma Enstitüsünün yaptığı bir proje kapsamında Manisa - Demirci ve Kütahya - Simav’da Akdeniz meyve sineğinden arınmış bir bölge olduğunu, bu zararlının bölgede bulunmadığını ispatlama çalışmalarının yapıldığı bildirildi. Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, “Yürütülen proje kapsamında, Bornova Zirai Mücadele ve Araştırma Enstitüsünden gelen uzmanlarla beraber, kiraz üretimi yapılan köyler ve araziler gezilerek incelendi. 8 köyde kurulan 34 noktadaki Akdeniz sineğini çeken tuzaklar asıldı. Bu tuzaklarda Akdeniz meyve sineğini çeken böcek kokusu sayesinde yapışacak. Yapılan kontrollerde şimdiye kadar bu zararlı ile karşılaşmadık. Akdeniz meyve sineği karantinaya tabi bir etmendir ve hiçbir ülke kendi ülkesinde bu zararlının bulunmasını istememektedir. Birçok meyve türü için istilacı ve yıkım yapabilen bir zararlıdır. Hiçbir ülke bu etmenin bulunduğu bölgeden meyve alarak kendi ülkesine bu zararlının bulaşmasını istememektedir" dedi.

Tokdemir, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bölgemiz için de önemli bir ihracat ürünü olan kiraz ürününün özellikle Çin pazarına gönderilebilmesi açısından bu proje oldukça önemlidir. Bilimsel yöntemlerle asılan tuzaklar ve yapılan kontrollerle bu zararlının bölgemizde olmadığını ispatlarsak, 1 milyardan fazla nüfusa sahip olan Çin’e kiraz satmamız mümkün olabilecektir. Çin’den gelen heyetler Akdeniz meyve sineği konusunda oldukça hassas davranmakta ve bu zararlının bulunduğu bölgeden kiraz almamaktadırlar. Rakımı düşük ve sıcak olan Akdeniz ile Ege kıyılarındaki iller bu zararlıyla bulaşıktır. Bu nedenle yüksek rakıma sahip ve daha serin olan Demirci ve Simav bölgelerimizden kiraz almak isteyen Çin heyetine bölgemizde Akdeniz meyve sineği olmadığını bilimsel yöntemlerle ispatlamak amacı güden 2 yıllık bir proje yürütülmektedir. Bu projeyle bölgemizde, bu zararlının olmadığı belgelendiğinde, çok büyük bir pazar olan Çin pazarına oldukça fazla miktarda ve yüksek fiyata kiraz satmamız mümkün olacaktır. Bunu yaptığımız taktirde bölgemizdeki kiraz üreticilerimiz çok daha fazla gelir elde edebilecek ve mutlu olacaklardır. İnşallah ilçemiz için çok değerli ve hayırlı bir proje olacaktır."